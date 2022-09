Wymowna reakcja Muellera na Lewandowskiego! Wystarczył mały gest

Robert Lewandowski koncertowo spisał się w swoim pierwszym meczu w Lidze Mistrzów w barwach FC Barcelona. Nasz reprezentant skomepletował hat-tricka, porywając publiczność na Camp Nou i prowadząc swoją drużynę do efektownego zwycięstwa nad Viktorią Pilzno . Spotkanie skończyło się wynikiem 5:1 na korzyść "Dumy Katalonii".

Już w ten weekend FC Barcelona zmierzy się w La Liga z Cadiz FC, a później czeka ją niezwykle emocjonujące starcie z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. To spotkanie, które rozgrzewa fanów do czerwoności, zwłaszcza, że dla Roberta Lewandowskiego będzie to pierwszy mecz ze swoją byłą drużyną po transferze do "Barcy".

Bayern Monachium zagra z FC Barcelona. Thomas Mueller o Robercie Lewandowskim

O przyjazd reprezentanta Polski na Allianz Arenę został zapytany Thomas Mueller, u boku którego "Lewy" siał postrach wśród obrońców na boiskach Bundesligi. Jak relacjonuje niemiecki dziennikarz Kerry Hau, niemiecki pomocnik tylko się uśmiechnął, po czym stwierdził: "Będzie ciężko, ale serdecznie".

Także Robert Lewandowski został poproszony o to, by wypowiedzieć się na temat zbliżającego się starcia z Bayernem Monachium. Nasz napastnik nie chciał jednak rozwijać tego tematu. Jak sam przyznał, jeszcze o tym nie myślał.

"Wiem, że cały następny tydzień jest dla nas bardzo ważny i nie mówię tylko o Lidze Mistrzów. Jeszcze nie myślałem o meczu z Bayernem, mamy do niego jeszcze kilka dni. Teraz w każdym spotkaniu musimy udowadniać, że umiemy grać dobrze. Przed nami trudne spotkania i musimy być gotowi" - powiedział Robert Lewandowski.