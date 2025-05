Wymowna opinia – chodzi o "podeszły" wiek Lewandowskiego. "Szukam u niego rady"

Nic więc dziwnego, że trener Hansi Flick nie patrzy w metrykę Lewandowskiego, a w statystyki. A te mówią - 40 goli i trzy asysty w 49 występach i bramka średnio co 93 minuty. Pod wrażeniem jest też drugi strzelec Barcelony - Raphinha, a swojej skuteczności upatruje też we współpracy z Polakiem. - Kiedy przyjechałem do Barcelony, dużo rozmawiałem z Lewandowskim. To niesamowite, że osiągnął taki wiek i nadal świetnie robi to, co potrafi najlepiej. Powinniśmy szukać rady u ludzi z doświadczeniem - stwierdził Brazylijczyk.