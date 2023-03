Barcelona jest zmuszona radzić sobie bez kilku kontuzjowanych graczy, w tym bez Roberta Lewandowskiego, który boryka się z drobnym urazem. Nie jest do końca jasne, kiedy będzie do pełnej dyspozycji Xaviego, ale wiadomo, że wrócił już do treningów z zespołem. Zresztą dość oględnie o sprawie wypowiedział się ostatnio trener "Dumy Katalonii". "Robert jest prawie gotowy do powrotu do gry. Ten powrót będzie zależał od niego. Nie ustalamy konkretnych dat" - wyjaśnił.