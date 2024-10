Wyjątkowy wpis Barcelony ws. Polaków. Pierwsza taka sytuacja w historii

Takiego obrotu sprawy mało kto mógł się spodziewać jeszcze kilka lat temu. "Lewy" został bowiem pierwszym Polakiem, który trafił do Barcelony . W przypadku kapitana reprezentacji Polski stało się to przed dwoma laty.

FC Barcelona. Robert Lewandowski strzela jak na zawołanie

Poskutkowało to zmianą na stanowisku trenera "Dumy Katalonii" i Xaviego, klubową legendę jeszcze jako piłkarza, zastąpił Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec znał się dobrze z Lewandowskim, ponieważ razem pracowali w Bayernie Monachium i to był chyba najlepszy okres naszego snajpera w Niemczech, ponieważ wtedy do trofeów krajowych dołożył także wygraną Ligę Mistrzów, a także pobił rekord strzelecki Bundesligi, który wynosi 41 bramek w sezonie i jest o jedno trafienie lepszy od wyniku Gerda Müllera.