Wyjątkowy przywilej Lewandowskiego. Chodzi o mundial, sześć osób na świecie

W niedzielę o 21:00 polscy kibice ekscytowali się nie tylko tym co na boisku działo się w konfrontacji Hiszpanów z Argentyńczykami. Ich uwagę przykuła także obecność Roberta Lewandowskiego. Gwiazdor wciąż czeka na swoje pierwsze spotkanie w koszulce Chicago Fire i czas postanowił sobie umilić w Nowym Jorku. O jego wyprawie było już wiadomo na kilka dni przed pierwszym gwizdkiem Slavko Vinicicia. A szczegóły zdradził sam zawodnik.

"Jako zwycięzca nagrody FIFA Best mam możliwość korzystania z tego typu zaproszeń dożywotnio" - powiedział na łamach WP SportoweFakty. Później też udzielił krótkiej wypowiedzi na temat drużyny, którą wspierał. "Nie wiem, kto jest faworytem, ale mam więcej kolegów z reprezentacji Hiszpanii i dlatego spodziewam się zwycięstwa Hiszpanii". O północy polskiego czasu doświadczony gracz był więc w znakomitym humorze.

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Zapewne to nie ostatnia jego wizyta na potyczce zamykającej mundial. Na to wskazują słowa dotyczące prestiżowego plebiscytu FIFA The Best. Przywileju zapewne zazdrości Robertowi Lewandowskiemu cały kibicowski świat. Za bilet na finał mistrzostw świata trzeba wydać fortunę, dodatkowo sprzedają się one w mgnieniu oka. Najlepszy polski piłkarz w historii nie musi jednak się tym martwić do końca swojego życia.

A wraz z nim zaledwie pięć osób, bo tylko tylu zawodników znajduje się na liście laureatów plebiscyt organizowanego przez międzynarodową federację. To efekt tego, że powstał on dopiero w 2018 roku. Póki co najwięcej triumfów, bo aż trzy, ma Leo Messi. Po dwie statuetki zgarnęli Robert Lewandowski oraz Cristiano Ronaldo. Po razie na scenie pojawili się Luka Modrić, Vinicius Junior oraz Ousmane Dembele. Czy lista powiększy się o kolejne nazwisko? O tym przekonamy się w grudniu tego roku.

Zwycięzcy plebiscytu FIFA The Best:

2016 - Cristiano Ronaldo (Portugalia)

2017 - Cristiano Ronaldo (Portugalia)

2018 - Luka Modrić (Chorwacja)

2019 - Lionel Messi (Argentyna)

2020 - Robert Lewandowski (Polska)

2021 - Robert Lewandowski (Polska)

2022 - Lionel Messi (Argentyna)

2023 - Lionel Messi (Argentyna)

2024 - Vinicius Junior (Brazylia)

2025 - Ousmane Dembele (Francja)

Robert Lewandowski GONGORA East News

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News

Robert Lewandowski AFP





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