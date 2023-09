Wyjątkowy gol Roberta Lewandowskiego. Co za osiągnięcie Polaka

Robert Lewandowski pokonał golkipera Royal Antwerp w 19. minucie wtorkowego spotkania Ligi Mistrzów. Był to dla niego tym samym setny gol w karierze w europejskich pucharach, wliczając w to eliminacje. Do 92 bramek w Champions League należy jeszcze dodać dwa trafienia w kwalifikacjach LM, kolejne dwa w Lidze Europy, a także jedno w Pucharze UEFA i trzy w jego eliminacjach.