Wyjątkowy gest Barcelony w kierunku Polaków i Lewandowskiego. Chcieli to pokazać
Robert Lewandowski w niedzielę zagrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Polski napastnik po spotkaniu został pożegnany przez kibiców i kolegów z drużyny - na murawę wyszedł zresztą jako kapitan zespołu. Po wszystkim w mediach społecznościowych FC Barcelony można było zobaczyć wyjątkowy gest skierowany do samego Lewandowskiego i polskich kibiców.
Póki co najgłośniej mówi się o transferze Lewandowskiego do Arabii Saudyjskiej, gdzie miałby zarabiać 90 mln euro za jeden sezon grania. Według niektórych mediów Polak podjął już decyzję o przeprowadzce na Bliski Wschód.
Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną
To były ostatnie chwile Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Kapitan reprezentacji Polski po wygranym meczu z Realem Betis pożegnał się z kibicami i kolegami. W barwach Blaugrany udało mu się strzelić 119 bramek, co dało mu 14. miejsce w klubowej klasyfikacji wszech czasów.
Do pięknych momentów doszło na samym boisku. Kibice odśpiewali specjalną przyśpiewkę dla Polaka, dobrze bawić się postanowili też koledzy "Lewego". On sam z trudem powstrzymywał wzruszenie. FC Barcelona zorganizowała mu przepiękne pożegnanie.
Gest FC Barcelony w stronę Lewandowskiego i Polaków
Po meczu w mediach społecznościowych FC Barcelony pojawił się zaskakujący wpis. Fani klubu mogli zobaczyć w nim "morze" polskich flag - to była jedyna wiadomość. W komentarzach od razu doszło do sporego poruszenia.
Polscy kibice zamieszczali gify i zdjęcia z Lewandowskim w stroju reprezentacyjnym, dodawali memy i bawili się w swoim gronie w ostatnich minutach "Lewego" w klubie. Polacy dziękowali napastnikowi za czas, w którym grał w Barcelonie i sprawił im tyle radości. To koniec pewnej epoki, również dla polskiej piłki.