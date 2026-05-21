Wyjątkowe spotkanie w Barcelonie. Laporta zwrócił się do "Lewego". Oto prezent

To był wyjątkowy wieczór w Barcelonie. Zespół z Camp Nou spotkał się w Casanova Beach Club w Castelldefels na tradycyjnej corocznej kolacji kończącej sezon. Ostatni mecz "Duma Katalonii" zagra w sobotni wieczór przeciwko Valencii na Estadio Mestalla, ale można spodziewać się, że zawodnicy rozjadą się na szybkie urlopy, wykorzystując kilka dni wolnych przed startem zgrupowań przed mistrzostwami świata.

Wielu zawodników przyszło ze swoimi partnerkami czy żonami, nie zabrakło Anny i Roberta Lewandowskich i Wojciecha Szczęsnego z Mariną Łuczenko-Szczęsną. Obecny na miejscu był też trener Hansi Flick. Głos zabrał prezes klubu Joan Laporta.

- Wygraliśmy ligę i Superpuchar. To dla nas ogromny powód do dumy. Jako prezes chcę wam powiedzieć, że bez tej kadry nie wygralibyśmy niczego. Nie jest to coś, co pojawiło się dopiero dzisiaj, ale ma swoje korzenie w przeszłości. Jesteście niesamowitą grupą i budujecie drużynę, która może zostać legendą. Zawsze potraficie się podnieść, zwłaszcza w trudnych chwilach. Dzisiaj chcę wspomnieć o tych z was, którzy pokonali przeciwności losu, którzy doświadczyli bólu i kontuzji. W tym kontekście pragnę wyrazić uznanie dla Fermína. Chcę również podkreślić znaczenie przyjaźni, która jest bardzo cenioną wartością. Mój najlepszy przyjaciel dał mi szansę zostania prezesem Barçy i nigdy tego nie zapomnę - zaczął.

Laporta wziął mikrofon i powiedział do Lewandowskiego. Co za chwila. "Na zawsze"

- Chciałbym podziękować za wysiłek Hansiemu, sztabowi trenerskiemu, piłkarzom oraz członkom zarządu, a także wielu innym osobom. Mamy kadrę o niezwykłych walorach ludzkich, utalentowaną i o wielkim charakterze. Wasz duch jest kluczem do sukcesu - dodał.

Następnie padły ważne słowa w kierunku Roberta Lewandowskiego.

Na koniec chciałbym skierować kilka słów podziękowania do Lewandowskiego. Opuściłeś wielki klub, aby do nas dołączyć. Dla nas była to niezwykła chwila. Zawsze będziesz częścią naszego herbu i historii. Klub i miasto są i będą twoim domem. Chcemy cię tu wkrótce zobaczyć

Miłe słowa padły także z ust Ronalda Araujo. - Chciałbym skierować podziękowania do Lewandowskiego. Przybyłeś w bardzo trudnym momencie i jesteśmy ci za to bardzo wdzięczni. Od momentu twojego przybycia, dzięki twojemu wysiłkowi, dyscyplinie i postawie, bardzo rozwinęliśmy się jako drużyna - zaznaczył (cyt. za "Mundo Deportivo" i "Sportem").

Nasz rodak otrzymał prezent. To koszulka z podpisami całej drużyny.

Lewandowski ma za sobą 4 sezony w "Blaugranie". Sięgnął po m.in. trzy mistrzostwa Hiszpanii. Wiele wskazuje na to, że teraz przeniesie się do Arabii Saudyjskiej.

