Wyjątkowe artystyczne dzieło z Lewandowskim. Pochwaliła się nim Barcelona

Oprac.: Kamil Jagodyński Robert Lewandowski

Malowanie piaskiem to jedna z bardziej efektownych form artystycznych. Specjalizujący się w niej James Sun wykonał takowe dzieło, by upamiętnić przejście Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony. Efekt jest przepiękny, a w mediach społecznościowych pochwalił się nim sam klub.

Zdjęcie Robert Lewandowski otrzymał wyjątkowy gest artystyczny / AFP/PAU BARRENA/ / AFP