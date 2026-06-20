Wyjątkowa prośba Flicka do Lewandowskiego. Głośno o zachowaniu Polaka, są szczegóły

Gdy zaczynała się przygoda Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona, niewielu mogło przypuszczać, że kapitan reprezentacji Polski będzie opuszczał Camp Nou jako jedna z legend Blaugrany. Napastnik do Katalonii przychodził w momencie, w którym klub pogrążony był w sporym kryzysie, nie zdobywał trofeów i atmosfera w zespole była co najmniej kiepska. Po przyjściu Lewandowskiego wiele zaczęło się zmieniać.

Sam napastnik dawał drużynie dużo. Zwłaszcza pierwszy sezon w jego wykonaniu był świetny, popisywał się licznymi bramkami i był zdecydowanym liderem odradzającej się Barcelony. Choć miał i gorsze momenty na boisku, fani w Katalonii z uśmiechem na ustach będą wspominać lata, w których Lewandowski reprezentował barwy ich klubu. Obecnie zawodnik jest w trakcie poszukiwania nowego pracodawcy po tym, jak pożegnał się z Blaugraną.

Tak Lewandowski pomagał młodemu piłkarzowi Barcelony. Dostał prośbę od Flicka

Jeszcze gdy Lewandowski był piłkarzem Barcelony, dużo mówiło się o jego wkładzie w rozwój młodych zawodników. Nawet podczas meczów widać było, że doświadczony zawodnik przekazuje uwagi swoim kompanom. Jak wiele można było czerpać od Lewandowskiego, pokazują słowa Pau Victora. 24-letni napastnik miał być przyszłością ofensywy Blaugrany, ale nie spełnił pokładanych w nim nadziei i obecnie występuje w portugalskiej Bradze.

Wychowanek Girony w rozmowie z hiszpańskim "Sport" opowiedział o prośbie Hansiego Flicka, którą Niemiec wystosował do Lewandowskiego. Szkoleniowiec chciał, aby kapitan polskiej kadry zaopiekował się Victorem. "Dostałem wiele cennych rad od Flicka, ale najlepszym co mógł zrobić, było poproszenie Lewandowskiego, aby był dla mnie jak ojciec podczas treningów" - wyjawił 24-latek.

Jak wynika ze słów piłkarza, Polak mocno zaangażował się w tę rolę. "Robert bardzo się o mnie troszczył. Udzielał mi wielu rad tak naprawdę we wszystkich kwestiach. W polu karnym jest dla mnie najlepszym piłkarzem, z jakim kiedykolwiek grałem. Możliwość przebywania obok niego i słuchania jego wskazówek dotyczących wykańczania akcji, ustawiania się na boisku czy obserwowania środkowego obrońcy, aby dzięki temu tworzyć sobie inne możliwości. Możesz sobie wyobrazić, jak wiele to dla mnie znaczyło" - wyjawił Victor.

Robert Lewandowski GONGORA East News

Pau Victor GONGORA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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