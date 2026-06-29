Wyjątkowa misja Lewandowskiego. Jeszcze nigdy nie był w takiej sytuacji

Saga transferowa związana z przyszłością Roberta Lewandowskiego rozpędziła się na dobre po tym, gdy ostatecznie została zakończona jego przygoda z FC Barceloną. W barwach "Dumy Katalonii" grał przez ostatnie cztery sezony, zdobywając łącznie trzy mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary oraz jeden Puchar Króla. W swoim debiutanckim sezonie Lewandowski zdobył koronę króla strzelców La Liga.

W kontekście Lewandowskiego w mediach przejawiały się przeróżne kierunki, a swego czasu dominowały dwa - Arabia Saudyjska oraz Chicago Fire. Opcja amerykańska wysunęła się na zdecydowane prowadzenie, gdy "Lewy" wraz ze swoją świtą udał się do USA na rekonesans.

W poniedziałek wszystko stało się jasne. Amerykański klub oficjalnie ogłosił podpisanie kontraktu z reprezentantem Polski. Lewandowski będzie zawodnikiem Chicago Fire przez najbliższe dwa lata, podpisując kontrakt jako tzw. Designated Player

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Robert Lewandowski zawodnikiem Chicago Fire. To go czeka już na samym starcie MLS

Związanie się umową z Chicago Fire oznacza dla Polaka kompletnie nowy etap w karierze. Dla 37-latka jest to pierwsza wyprowadzka poza Europę. Lewandowski został tym samym kolejnym Polakiem, który związał się umową z Chicago Fire. W przeszłości szlaki "Lewemu" przecierali m.in. Roman Kosecki, Piotr Nowak, Tomasz Frankowski czy Przemysław Frankowski.

Dla Chicago Fire ostatnia kampania nie była szczególnie udana. Drużyna Polaka zajęła ósme miejsce w tabeli swojej konferencji, a w fazie play off odpadli już w pierwszej rundzie po przegranym dwumeczu z Philadelphia Union.

Co istotne, Lewandowski dołączy do swojego nowego zespołu w trakcie sezonu. Tegoroczne rozgrywki MLS zostały zainaugurowane jeszcze w lutym, a aktualnie trwa w nich przerwa z powodu odbywających się w USA mistrzostw świata. Po rozegraniu 14 spotkań. Chicago Fire aktualnie zajmuje trzecią pozycję w tabeli konferencji wschodniej. Strata do okupującego pozycję lidera Nashville SC wynosi obecnie siedem punktów.

Pierwszą okazję do debiutu w Chicago Fire Lewandowski będzie miał już 17 lipca. W szlagierze MLS jego drużyna zmierzy się bowiem z Vancouver Whitecaps - aktualnym liderem konferencji zachodniej. Jedną z największych gwiazd tego zespołu jest Thomas Muller, wieloletni kompan Polaka za czasów gry w Bayernie Monachium.

Druga pozycja w terminarzu Chicago Fire zapowiada się jeszcze bardziej elektryzująco. 23 lipca bowiem drużyna z "wiecznego miasta" rozegra wyjazdowe spotkanie z Interem Miami. Najprawdopodobniej w tym spotkaniu nie zagra Leo Messi, który wraz z Argentyną wciąż liczy się w walce o obronę tytułu mistrza świata.

Analizując kadrę Chicago Fire na próżno spodziewać się wielkich gwiazd. Szczególną uwagę skupia osoba Hugo Cuypersa. Belgijski napastnik ma na koncie 13 bramek jest w tym momencie liderem klasyfikacji strzelców MLS, wyprzedzając o jednego gola Messiego. Trener Gregg Berhalter będzie musiał tym samym dokonać kluczowego wyboru. W decyzji może pomóc mu fakt wygasającej z końcem roku umowy Belga z klubem.

Robert Lewandowski GONGORA East News

Robert Lewandowski AFP





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