Wyjątkowa chwila w karierze Lewandowskiego". Trener pod wrażeniem

99 meczów i 78 bramek - to dotychczasowy bilans Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Tylko dwóch piłkarzy w historii strzeliło więcej goli w tych prestiżowych rozgrywkach. To giganci, którzy w ostatnich latach zdominowali świat futbolu: Cristiano Ronaldo (138 bramek) oraz Leo Messi (123 bramki).



Do ich królestwa wkroczył niedawno "Lewy", czując się tam jak u siebie w domu. Polak marzy o tym, by zostać tegorocznym zdobywcą Złotej Piłki, którą w ciągu ostatnich 13 lat (z jednym wyjątkiem) zdobywał wyłącznie portugalsko-argentyński duet.



Liga Mistrzów. Wyjątkowy jubileusz Roberta Lewandowskiego

Dla Lewandowskiego zgarnięcie tej nagrody byłoby spełnienie marzeń. Gala odbędzie się 29 listopada, a miesiąc ten rozpocznie się dla Lewandowskiego w wyjątkowy sposób - od rozegrania setnego meczu w Lidze Mistrzów.



- To imponujący wynik. Kiedy połączy się to z liczbą bramek zdobywanych przez Lewandowskiego, robi to wrażenie. Robert nieco zmienił i odpowiednio dostosował swój styl gry. Teraz jest napastnikiem, który dobrze współpracuje z drużyną i porusza się między liniami - przyznał trener Bayernu Monachium Julian Nagelsmann.



Niemiec, który w ostatnim czasie przebywał w izolacji z powodu zakażenia koronawirusem, we wtorek najprawdopodobniej wróci na ławkę trenerską.



- Mam nadzieję, że test da wynik negatywny i będę mógł znów być z drużyną - przyznał na konferencji prasowej przed meczem z Benficą.



