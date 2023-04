Wygląda to fatalnie. Ewidentny dowód na kryzys Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski sprzed i po mundialu to jakby dwaj różni zawodnicy. W pierwszych 12 ligowych spotkaniach Barcelony Polak zdobył 13 bramek, a w kolejnych 13 - tylko cztery. Dzięki świetnemu początkowi rozgrywek napastnik Katalończyków cały czas prowadzi w klasyfikacji strzelców (ma 17 bramek, o trzy więcej niż Karim Benzema ), ale ostatnio znajduje się w poważnym kryzysie.

Robert Lewandowski 12. w klasyfikacji Złotego Buta

Teraz o triumfie Polak nie ma nawet co marzyć, bo na razie zgromadził 34 punkty za zdobycie 17 bramek (gole mnożone są przez współczynnik danej ligi, zgodnie z zasadą, że im trudniejsza liga, tym wyższy współczynnik). Z kolei prowadzący Erling Haaland z Manchesteru City ma aż 64 punkty za 32 gole. Drugie miejsce zajmuje Harry Kane z Tottenhamu (48 punktów), a trzecie Kylian Mbappe z Paris Saint - Germain (44).

Lewandowskiemu, by wskoczyć do pierwszej "10", brakuje jednej bramki, ale Polakowi grozi również szybka degradacja, bo 12. pozycję zajmuje ex aequo z trzema innymi zawodnikami. Wiele jednak wskazuje, że Lewandowskiego czeka najgorszy sezon od lat, bo w poprzednich sezonach zajmował kolejno: 1., 1., 2., 6., 4., 4., 5. miejsce. Ostatni raz poza pierwszą "10" Polak klasyfikację skończył w sezonie 2014/2015, gdy zajął 23. pozycję.