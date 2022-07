Wyczyn Lewandowskiego zadziwił cały świat! Ale te fakty mogą zaskoczyć

Oprac.: Tomasz Brożek Robert Lewandowski

Robert Lewandowski czeka na debiut w barwach FC Barcelona! Wiele wskazuje na to, że dojdzie do niego w prestiżowym starciu "Dumy Katalonii" z Realem Madryt! To będzie dla "Lewego" pierwsze El Clasico w karierze. Jak do tej pory wypadał Polak w meczach z ekipą "Królewskich"?

Zdjęcie Robert Lewandowski czeka na debiut w FC Barcelona w starciu z Realem Madryt / AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Eric Espada/ ODD ANDERSEN / AFP