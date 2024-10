Wyciekły zarobki piłkarzy Barcelony. Lewandowski deklasuje, to jest przepaść

To, że Robert Lewandowski jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy FC Barcelona , nie jest niczym nowym. Do tej pory portal Capology.com podawał jednak, że podobną pensją do Polaka pochwalić się może Frenkie de Jong .

Ile zarabia Robert Lewandowski? O wiele więcej od pozostałych kolegów w FC Barcelona

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona obowiązuje do końca sezonu 2024/25. Istnieje jednak opcja przedłużenia go o jeden rok. Polak od początku prezentuje formę na tyle wysoką, iż wielce prawdopodobne wydaje się to, że władze klubu będą chciały go w nim zatrzymać.