"El Clasico" jest już tuż za rogiem. Robert Lewandowski podjął w szatni Barcelony inicjatywę, aby wysłać jasny i bezpośredni komunikat, skierowany szczególnie do młodych talentów, takich jak Pedri, Lamine Yamal i Gavi. Dla polskiego napastnika to nie tylko kolejny mecz, ale i kluczowa szansa na pokazanie, że drużyna Hansiego Flicka jest przygotowana do rywalizacji na najwyższym poziomie. A przede wszystkim do zadawania ciosów na Estadio Santiago Bernabeu

~ napisali katalońscy dziennikarze