Wyciekły wieści z szatni Barcelony, Lewandowski otrzyma wsparcie. Wszyscy na to czekali

FC Barcelona w najbliższej kolejce zmierzy się z Athletikiem, a dla Roberta Lewandowskiego i spółki będzie to niewątpliwie chwila wielka - zespół po ponad dwóch latach przerwy wróci na legendarne Camp Nou. Na kilka dni przed wyczekiwanym powrotem z szatni Barcelony wyciekły wieści na temat jednej z największych gwiazd. Wszystko wskazuje na to, że "Lewy" i spółka będą mogli liczyć na nieoczekiwane wsparcie w jednym z najbliższych starć.

22 listopada 2025 - tę datę z pewnością na długo zapamiętają piłkarze Barcelony na czele z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym. Oto "Duma Katalonii" po ponad dwóch latach "rozłąki" wróci na legendarne Camp Nou.

Końca dobiegają już prace modernizacyjne na obiekcie, a mistrzowie Hiszpanii otrzymali od La Liga zgodę na rozegranie na nim starcia z Athletikiem. Odbędzie się ono przy ograniczonej liczbie widzów, z czego niezadowoleni mogą być Baskowie - nie otrzymali od Barcy żadnych biletów dla kibiców przyjezdnych.

    Pedri wróci do gry szybciej? Wyciekły wieści z szatni Barcelony

    Na kilka dni przez hitowym starciem z szatni Barcelony wyciekły wieści, które wywołały poruszenie wśród fanów. Z pewnością czekał na nie również Robert Lewandowski. Dotyczą stanu zdrowia Pedriego.

    Jak się okazuje, rekonwalescencja Hiszpana przebiega nieco szybciej, aniżeli zakładano. Co prawda nie będzie on dostępny na rywalizację z Athletikiem, ale jak wynika z ustaleń dziennika "MARCA", wspomoże on Lewandowskiego i spółkę w meczu Ligi Mistrzów z Chelsea. Ucina to przy tym spekulacje w temacie, jak długo jeszcze będzie pauzował Pedri.

    Nie tylko Pedri. Kolejne ważne powroty w Barcelonie

    Absencja Pedriego to dla Hansiego Flicka prawdziwy dramat. Hiszpan jest motorem napędowym "Blaugrany", a do tego postrzegany jest obecnie za jednego z najlepszych pomocników na świecie. Bez niego na boisku gorzej funkcjonuje nie tylko gra w ofensywie, ale także pressing.

    FC Barcelona zmierzy się z Chelsea we wtorek 25 listopada. Jeszcze przed hitem Ligi Mistrzów w pełni do gry gotowi mają być także Joan Garcia i Raphinha.

