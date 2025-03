Wyciekły wieści z szatni Barcelony. Flick się nie wahał, Lewandowski już pogodzony

Los chciał, że zaledwie półtora miesiąca po nieprawdopodobnym spotkaniu w Lizbonie, które zakończyło się zwycięstwem 4:3, Barcelonę czeka kolejne starcie z Benficą. To właśnie Portugalczyków "Duma Katalonii" wylosowała jako rywala w 1/8 finału, do której awansowała bezpośrednio dzięki fantastycznym występom w fazie ligowej.

Dzień przed rywalizacją doszło do przecieku z szatni Barcelony. Hiszpanie ustalili, że Hansi Flick zdecydował odstawić od gry jedną z największych młodych gwiazd "Blaugrany". Miał jednak ku temu konkretne powody.

Media: Hansi Flick odstawił młodą gwiazdę. Jasny sygnał dla Lewandowskiego

Dobrze zorientowany w sytuacji wewnątrz szatni Barcy Javi Miguel z redakcji "Diario AS" poinformował, że w podstawowym składzie na mecz z Benficą niemal na pewno zabraknie Gavi ego . Hiszpan zmagał się w ostatnich dniach z chorobą, wobec czego nie wstał nawet z ławki w rywalizacji z Realem Sociedad .

Narastają problemy "kumpla" Lewandowskiego. Młoda gwiazda pod formą

Prawdopodobnie nawet gdyby Gavi był w pełni sił i tak zabrakłoby go w wyjściowej jedenastce. Od czasu powrotu po koszmarnej kontuzji Hiszpan wciąż szuka formy i jest mocno nieregularny. Mocno krytykowano go po wejściu w rywalizacji z Atletico, a w bieżącym sezonie zanotował tylko dwa trafienia i trzy asysty. Hansi Flick, zdaniem Hiszpanów bez wahania posadzi go na ławce w starciu z Benfiką. Robert Lewandowski jest już raczej pogodzony z takim rozwiązaniem.