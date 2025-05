Wyciekły detale kontraktu Lewandowskiego. Nie spełnił warunku. Teraz rozliczenie

Podane kwoty w trakcie sezonu ujawnił kataloński "Sport" , powołując się na swoje źródła. Z podanych przez dziennik informacji wynikało, że apanaże Roberta Lewandowskiego w sporym stopniu uzależnione są od uzyskiwanych przez zespół wyników. A konkretnie - od liczby trofeów, jakie trafią do klubowej gabloty.

Z obiecanych dwóch milionów euro na konto Polaka trafi mniej niż połowę. Dokładnie 600 tys. euro za tytuł mistrza Hiszpanii oraz kolejne 200 tys. euro za triumf w Copa del Rey. Daje to w przeliczeniu ok. 3,4 mln złotych .

Lewandowski wciąż z instynktem łowcy. Chce mieć na koncie 100 bramek dla "Barcy"

Barcelona musiała przełknąć gorycz porażki w półfinale Ligi Mistrzów . Na tym szczeblu rywalizacji, po zaciekłym dwumeczu, uznała wyższość Interu Mediolan . Gdyby udało jej się sięgnąć po klubowy Puchar Europy, Lewandowski wzbogaciłby się o dodatkowe 1,2 mln euro - czyli ok. 5,1 mln złotych .

"Lewy" nie wygra po raz drugi w karierze Champions League (uczynił to jako gracz Bayernu w 2020 roku) i wiele wskazuje na to, że nie zdobędzie po raz drugi Trofeo Pichichi. Snajperskie berło w La Liga wywalczył przed dwoma laty. Teraz, na kolejkę przed końcem sezonu, ma na koncie 25 goli i traci cztery trafienia do Kyliana Mbappe.