Wyciekło zestawienie zarobków piłkarzy. Zaskoczenie z Robertem Lewandowskim

A mówimy o graczu, który aspiruje do miana najlepszego zawodnika świata i ubiega się o takie nagrody. Tymczasem w rankingu najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie jest bardzo daleko. Dopiero na dziesiątym miejscu.

Listę otwiera Neymar i to zdecydowanie, bo zarabia 50 mln euro za sezon. Wyprzedza pod tym względem samego Lionela Messiego, który zarabia 40 mln euro. Warto zwrócić uwagę na to, że mówimy o graczach Paris St. Germain. Francuski klub płaci zdecydowanie najlepiej na świecie, pod tym względem Bundesliga i Bayern Monachium nie mogą się z nim równać.

Robert Lewandowski zarabia w Bayernie za mało?

Robert Lewandowski ze swoimi gwiazdorskimi zarobkami jest najlepiej opłacanym graczem ligi niemieckiej, ale daleko mu do kwot padających w Paryżu. Dzisiaj inkasuje on 23 mln euro, czyli mniej niż połowę tego, co Neymar. FC Barcelona mogłaby mu zapłacić 30 mln euro, co jest podwyżką znaczną, ale i tak o wiele mniejszą kwotą niż zarobki światowej czołówki. Więcej Katalończycy nie zapłacą, bowiem i tak najlepiej opłacany gracz FC Barcelona, którym jest Sergi Busquets, dostaje 23 mln euro.

Więcej od Roberta Lewandowskiego zarabiają chociażby Kylian Mbappe z 26 mln euro w PSG, a także Cristiano Ronaldo (przeszło 31 mln euro w Manchesterze United) czy nawet bramkarz MU, David De Gea.

