Jeszcze przed końcem czerwca stało się jasne, że Lewandowski w przyszłym sezonie reprezentował będzie barwy Chicago Fire. Już 14 lipca polski napastnik zostanie zaprezentowany jako zawodnik "Strażaków", po raz pierwszy weźmie udział w treningu swojego nowego zespołu, a także spotka się z dziennikarzami przy okazji konferencji prasowej.

Jeszcze przed oficjalnym debiutem Polaka głos zabrał jego nowy kolega z drużyny, Marena Haile-Selassie. W wywiadzie dla MIR97 Media szwajcarski skrzydłowy wyznał, jak zareagował na wieść, że od następnego sezonu będzie dzielił szatnie z polskim snajperem.

"Wszyscy od jakiegoś czasu słyszeli o krążących plotkach, ale jest ich wiele, więc tak naprawdę nie wiadomo, co się sprawdzi. Byłem zrelaksowany i obserwowałem to z dystansu, a kiedy zobaczyłem, że to się stało, ucieszyłem się, że mamy w klubie tak utalentowanego zawodnika. Że mogę z nim dzielić szatnię i uczyć się wiele od zawodnika, który osiągnął tak wiele w swojej karierze, prawdopodobnie jednego z najlepszych napastników tego, a może i poprzedniego pokolenia. To niesamowite, że wybrał Chicago na tym etapie, kiedy nie jest już najmłodszy, ale mimo to, w ostatnich sezonach w Barcelonie wciąż się liczył. Myślę, że mógł zostać też w Europie, w większych klubach, a może i w innych, bardziej interesujących finansowo miejscach. Ale to, że wybrał Chicago, pokazuje, co klub, miasto i wszystko inne może dać zawodnikowi" - oznajmił.

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Tuż po zdobyciu trzeciego mistrzostwa Hiszpanii z FC Barcelona, Robert Lewandowski ogłosił, że wraz z zakończeniem sezonu przestanie on być zawodnikiem katalońskiej drużyny. Wśród ekspertów, dziennikarzy i kibiców błyskawicznie rozpoczęła się dyskusja na temat tego, jaki kierunek obierze teraz kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski.

Z początku przypuszczano, że "Lewy" zdecyduje się pójść w ślady Neymara i Cristiano Ronaldo i przeniesie się na Bliski Wschód. Z tygodnia na tydzień coraz bardziej prawdopodobne stawało się jednak to, że były gwiazdor Borussii Dortmund, Bayernu Monachium i FC Barcelona zainspiruje się Leo Messim i karierę kontynuował będzie w Stanach Zjednoczonych. Tak też się stało, a Chicago Fire oficjalnie ogłosiło nawiązanie współpracy z 37-latkiem.

Na wieść o opuszczeniu Europy dość wymownie zareagowała Anna Lewandowska. Trenerka fitness zamiast pełnego euforii wpisu w mediach społecznościowych szczerze przyznała, że czuje niepokój na myśl o tym, jak wielkie zmiany czekają jej rodzinę w najbliższym czasie. Na wyznanie WAG błyskawicznie zareagował Gregg Berhalter. Trener Chicago Fire zapewnił, że klub zrobi wszystko, aby pomóc Annie i całej rodzinie szybko zaaklimatyzować się w Stanach Zjednoczonych.

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski Adrian Slazok East News

Robert Lewandowski AFP





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