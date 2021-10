Dania była rewelacją Euro 2020. Doszła aż do półfinału. Tam, dopiero po dogrywce, odpadła w rywalizacji z Anglią.

Duńczyków do tego sukcesu poprowadził Simon Kjaer, który był kapitanem tej drużyny. Na turnieju zasłynął jednak przy okazji tragicznej sytuacji.

W pierwszym meczu fazy grupowej Dania grała z Finlandią. W końcówce pierwszej połowy na murawę padł Christian Eriksen. Jak się później okazało, miał zawał serca i konieczna była reanimacja. Udało się go uratować, w czym niemały udział miał właśnie Kjaer.

Natychmiast zareagował, udzielając pomocy koledze, a po chwili, gdy na murawie pojawili się medycy, kierował kolegami, ustawiając ich tak, aby ustawić szpaler oddzielający Eriksena i ratowników od oczu kamer i kibiców, zapewniając im komfort działania.

Zaskoczeniem jest na pewno obecność hiszpańskich piłkarzy - Pedriego i Gerarda Moreno. Kluby z Półwyspu Iberyjskiego nie grają bowiem najlepiej, a na Euro 2020 ich reprezentacja też nie zachwyciła, m.in. remisując 1-1 z Polską.

Robert Lewandowski jednym z faworytów do zdobycia Złotej Piłki

Nasza kadra też nie zaliczyła udanego turnieju. Mimo to, na wśród nominowanych znalazł się Robert Lewandowski, który na Euro 2020 strzelił trzy gole. W klubie też zachwycał i pobił rekord Gerda Muellera, zdobywając 41 bramek w jednym sezonie Bundesligi.

Lewandowski jest jednym z głównych faworytów do zdobycia nagrody. Była by to dla niego swego rodzaju rekompensata za ubiegły rok, gdy nagrody, z powodu pandemii nie uhonorowano. Polak został za to piłkarzem roku FIFA, a niedawno otrzymał Złotego Buta, dla najlepszego strzelca Europy w ubiegłym sezonie. Teraz na pewno chciałby dołożyć do kolekcji trofeów także złotą piłkę, choć jako żelaznego faworyta do tej nagrody wymienia się Jorginho, który z Chelsea zwyciężył w Lidze Mistrzów, a z reprezentacją Włoch został mistrzem Europy.

