Werdykt kapituły Laureus World Sports Awards , złożonej z ponad 60 legend światowego sportu, nie stanowi zaskoczenia. Lionel Messi odebrał tytuł Sportowca Roku jako kapitan triumfatorów katarskiego mundialu i MVP turnieju finałowego . Jego udział w wywalczeniu przez Argentynę mistrzostwa świata pozostaje nie do przecenienia.

Tajemnicza rozmowa Lewandowskiego z Messim

Na gali, mocno niespodziewanie, bo jego obecność została potwierdzona dopiero dzień wcześnie j, pojawił się również ubiegłoroczny zwycięstwa Robert Lewandowski . Miał okazję na żywo oklaskiwać genialnego Argentyńczyka, który po latach w końcu dopiął swego i doprowadziła reprezentację Argentyny do tytułu mistrza świata.

Polski napastnik zresztą nie tylko wspierał z widowni Messiego, ale też odbył z nim krótką, dość tajemniczą rozmową. Hiszpańscy dziennikarze, śledzący każdy krok Argentyńczyka, łączonego z powrotem do FC Barcelona , zdołali podsłuchać fragment rozmowy obu piłkarzy oraz żony Messiego Antonelli Roccuzzo.

"W Barcelonie wszystko w porządku?"

Fragment rozmowy opublikowany przez "Mundo Deportivo" to jednak raczej kurtuazyjna wymiana informacji, niż coś, co mogłoby wstrząsnąć opinią publiczną. Nie zabrakło tematy Barcelony, ale bardziej w kontekście miejsca do życia.