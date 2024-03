Głos zabrał także sam piłkarz. Nie pozostał dłużny trenerowi. Zaznaczał, że w kadrze zaszła wyraźna zmiana. "Na pewno powody do optymizmu są po tym, jak gramy, jak próbujemy grać. Na boisku to się czuje . Czuje się, że tu coś przypadkowego się nie wydarzy. Z boku czasami tych rzeczy nie widać, ale ja na boisku to czułem. Jestem dumny z tej reprezentacji, że po naprawdę słabych eliminacjach, szybko się otrząsnęliśmy i jesteśmy po raz kolejny na wielkim turnieju" - opowiadał "Lewy" przed kamerą TVP Sport. Sam zdradził również, co wydarzyło się w szatni.

"Lewy" prosto z mostu do kolegów z reprezentacji Polski. Wyłożył kawę na ławę

Podpytywany przez reportera TVP Sport, czy ten awans różni się od poprzednich, pokiwał głową i zdradził kulisy szatni. " Ja powiedziałem już chłopakom w szatni : 'Panowie, wiecie jaka jest różnica? Poprzednie eliminacje raczej wcześniej wygrywaliśmy, a później te pół roku, nawet dłużej, to byliśmy już myślami na mistrzostwach świata. A tutaj to tak naprawdę dwa miesiące, krótki okres'" - zrelacjonował.

Zapewnił, że przez cały czas kadra buduje formę na mistrzostwa Europy i zespół chce iść tylko do przodu. To zresztą przecież jedyne wyjście, by coś osiągnąć. Do wyjazdu na Euro coraz mniej czasu, ale według "Lewego" to zadziała na korzyść reprezentacji. "Ten okres jest na tyle krótki, że pomoże nam, aby przygotować się jeszcze lepiej do turnieju. A czasami te siedem miesięcy przerwy bez takich meczów o stawkę, powoduje, że piłkarz ma długą mentalną przerwę" - ocenił.