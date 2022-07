Wybrali najlepszego piłkarza świata! Podwójny cios dla "Lewego"

"Kicker" co roku organizuje ankietę wśród swoich czytelników. Pyta ich o najlepszych piłkarzy na danych pozycjach, a także najlepszych trenerów, sędziów, czy nawet zarząd klubu.

Teraz niemiecka gazeta spytała, kto według jej czytelników jest najlepszym piłkarzem na świecie. Wygrał Karim Benzema z Realu Madryt, na którego zagłosowało 23,5 proc. kibiców. Drugie miejsce zajął Kevin de Bruyne z Manchesteru City (16,6 proc.), trzecie Kylian Mbappe z PSG (10, 4 proc.), czwarte Robert Lewandowski z Bayernu Monachium (9,2 proc.), a piąte Mohamed Salah z Liverpoolu (7,3 proc.).

Można przypuszczać, że Polak znalazłby się na podium, gdyby nie podpadł części kibiców Bayernu Monachium. Kilka tygodni temu Lewandowski jasno stwierdził, że jego misja w Bawarii już się zakończyła i poszukuje nowych wyzwań, które ma mu dać przejście do Barcelony.

Tyle tylko, że na razie do porozumienia Bayernu z Katalończykami dość daleka droga. Niektóre przecieki mówiły o tym, że Lewandowski obiecał Barcelonie, iż Bayern zadowoli kwota 40 mln euro. Tyle chciałby zapłacić klub z Katalonii, ale na razie w Bayernie uważają, że to o ok. 10 mln euro za mało. Szef Barcelony Joan Laporta podkreśla jednak, że jego klub chce się dogadać z Bayernem, a nie iść na wojnę.

Wiele może wyjaśnić się 12 lipca, gdy Polak ma się stawić na treningu Bayernu. Część niemieckich mediów spekuluje bowiem, że Lewandowski może ogłosić strajk i do Monachium nie przyjedzie.

Lewandowski rywalizuje z Benzemą

Polak bardzo chciałby spróbować sił w lidze hiszpańskiej, a jednym z argumentów miałby być właśnie bezpośredni pojedynek z... Benzemą. Obaj piłkarze w minionym sezonie pośrednio ze sobą rywalizowali o tytuł najlepszego strzelca Ligi Mistrzów. Wygrał Francuz, który do siatki trafił 15 razy, a jego Real wygrał rozgrywki. Lewandowski zajął drugie miejsce z 13 trafieniami, ale miał też mniej okazji do zdobywania bramek, bo Bayern odpadł już w ćwierćfinale.

Obaj zawodnicy rywalizują też w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów wszechczasów. Na razie wspólnie zajmują najniższy stopień podium z 86 trafieniami.

Przez pewien czas wydawało się, że Benzema i Lewandowski będą również rywalami do zdobycia Złotej Piłki, ale teraz wydaje się, że akcje Polaka stoją znacznie niżej i to Francuz jest faworytem do zdobycia nagrody, której Lewandowski w kolekcji jeszcze nie ma.

PJ