Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wybory prezydenckie. Lewandowski ogłosił publicznie. "Nie umiem tak kłamać"

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Robert Lewandowski zazwyczaj nie zabiera głosu w tematach politycznych. Takie sytuacje są jak "białe kruki". Jeden z nich nieoczekiwanie pojawił się w studiu Bogdana Rymanowskiego przy okazji wizyty snajpera FC Barcelona i kapitana reprezentacji Polski. "Lewy" zabrał wówczas głos na temat wyborów prezydenckich, jasno przedstawiając swoje stanowisko. To była jasna i konkretna publiczna deklaracja ze strony 37-latka.

Pomnik postaci na koniu ustawiony na placu z brukowaną nawierzchnią, w tle klasycystyczny budynek. W rogu zdjęcia znajduje się portret mężczyzny z poważnym wyrazem twarzy, w sportowej kurtce, na tle trybun stadionu.
Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie potencjalnego startu w wyborach prezydenckichGERARD/REPORTER / Grzegorz Wajda/REPORTERReporter

Po zakończeniu swoich karier polscy piłkarze niejednokrotnie kierowali swoje kroki w stronę politycznej ścieżki. Na taki ruch zdecydowali się w przeszłości między innymi Roman Kosecki, Tomasz Frankowski czy były agent Roberta Lewandowskiego - Cezary Kucharski. Czy i snajper FC Barcelona może pójść tym tropem?

O to zapytał go podczas wywiadu na swoim kanale - opublikowanym w grudniu minionego roku - Bogdan Rymanowski. Mowa była jednak nie o zasiadaniu w Sejmie, a o ewentualnym starcie "Lewego" w wyborach prezydenckich.

Nic tego nie zapowiadało. Bezlitosna decyzja Flicka, Lewandowski bezradny

Lewandowski w wyborach prezydenckich? Jednoznaczna odpowiedź

Czy Robert Lewandowski chciałby objąć najważniejszy urząd w państwie, który obecnie sprawuje Karol Nawrocki?

Nie! O nie. Polityka to w ogóle... Nie umiem kłamać aż tak
odpowiedział na powyższe pytanie ze śmiechem na ustach Robert Lewandowski

- Czyli wszyscy kłamią? - dopytał naszego piłkarza Bogdan Rymanowski.

- Nie no, chyba nie. Ale to nie jest dla mnie. Ja zawsze chciałem być trochę niezależnym i wiem, że to jest słowo ciężkie. W piłce jest też dużo polityki. I ja nie umiem tak czarować. Nie umiem opowiadać, obiecywać - stwierdził Robert Lewandowski.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Kolejne źródło powierdza. To jednak prawda ws. Lewandowkiego. Hit coraz bliżej

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

    Z podobnych względów 37-letniego snajpera nie kusi także - jak sam przyznał - wizja zasiadania na stołku prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.

    - Nie potrafiłbym się dogadać z osobami. Nie wiedziałbym, jak rozmawiać w ich języku. Bo ja zbyt profesjonalnie bym podchodził, a to czasami niestety trzeba trochę prostotą. Może za 10-15 lat będę to potrafił robić. Nie wiem. Może się nauczę. Ale chyba trochę tego nie rozumiem, że poprzez takie proste rzeczy później ktoś sprawuje władze albo jest odpowiedzialny za tak ważny aspekt i taki sport, jakim jest piłka nożna czy w ogóle stanowisko, na którym się znajduje - zadeklarował kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski.

    Zobacz również:

    Kuba Wojewódzki wbił szpileczkę Robertowi Lewandowskiemu
    Robert Lewandowski

    Wojewódzki się nie hamował. Bolesna szpileczka pod adresem Lewandowskiego

    Amanda Gawron
    Amanda Gawron
      Piłkarz w biało-czerwonej koszulce z herbem Polski, unosi rękę w geście triumfu, uśmiechnięty, w tle rozmyte trybuny stadionu.
      Robert LewandowskiERNEST KOLODZIEJ / 400MM.PLEast News
      Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie przemawia do mikrofonu na tle flag Polski oraz godła państwowego zawieszonego na ścianie.
      Karol NawrockiJACEK DOMINSKI/REPORTEREast News
      Robert Lewandowski
      Robert LewandowskiMarcin Golba/NurPhotoAFP
      „Tego gola zapamiętam na zawsze” — Lewandowski o powrocie na Camp Nou [WIDEO]© 2025 Associated Press

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja