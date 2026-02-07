Po zakończeniu swoich karier polscy piłkarze niejednokrotnie kierowali swoje kroki w stronę politycznej ścieżki. Na taki ruch zdecydowali się w przeszłości między innymi Roman Kosecki, Tomasz Frankowski czy były agent Roberta Lewandowskiego - Cezary Kucharski. Czy i snajper FC Barcelona może pójść tym tropem?

O to zapytał go podczas wywiadu na swoim kanale - opublikowanym w grudniu minionego roku - Bogdan Rymanowski. Mowa była jednak nie o zasiadaniu w Sejmie, a o ewentualnym starcie "Lewego" w wyborach prezydenckich.

Lewandowski w wyborach prezydenckich? Jednoznaczna odpowiedź

Czy Robert Lewandowski chciałby objąć najważniejszy urząd w państwie, który obecnie sprawuje Karol Nawrocki?

Nie! O nie. Polityka to w ogóle... Nie umiem kłamać aż tak

- Czyli wszyscy kłamią? - dopytał naszego piłkarza Bogdan Rymanowski.

- Nie no, chyba nie. Ale to nie jest dla mnie. Ja zawsze chciałem być trochę niezależnym i wiem, że to jest słowo ciężkie. W piłce jest też dużo polityki. I ja nie umiem tak czarować. Nie umiem opowiadać, obiecywać - stwierdził Robert Lewandowski.

Z podobnych względów 37-letniego snajpera nie kusi także - jak sam przyznał - wizja zasiadania na stołku prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Nie potrafiłbym się dogadać z osobami. Nie wiedziałbym, jak rozmawiać w ich języku. Bo ja zbyt profesjonalnie bym podchodził, a to czasami niestety trzeba trochę prostotą. Może za 10-15 lat będę to potrafił robić. Nie wiem. Może się nauczę. Ale chyba trochę tego nie rozumiem, że poprzez takie proste rzeczy później ktoś sprawuje władze albo jest odpowiedzialny za tak ważny aspekt i taki sport, jakim jest piłka nożna czy w ogóle stanowisko, na którym się znajduje - zadeklarował kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski.

