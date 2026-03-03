Wybierali najlepszego napastnika XXI wieku, padło nazwisko Lewandowskiego. Oto miejsce Polaka

Robert Lewandowski to bez najmniejszych wątpliwości piłkarz wybitny, który od wielu lat niezmiennie znajduje się w czołówce najbardziej bramkostrzelnych graczy w najlepszych europejskich ligach.

Nawet teraz, będąc już raczej bliżej niż dalej zakończenia swej bogatej kariery, "Lewy" gwarantuje FC Barcelona co najmniej kilkanaście goli w jednym sezonie. Takiej regularności nie sposób nie docenić - i teraz swoistą pochwałę w stronę Polaka wystosowali chociażby Brytyjczycy.

Redakcja BBC Sport postanowiła bowiem przygotować zestawienie najlepszych - jej zdaniem - środkowych napastników XXI wieku. W klasyfikacji przedstawiono dokładnie 10 nazwisk.

Oto czołowi napastnicy XXI wieku wg BBC Sport. Jakie miejsce ma Lewandowski?

Na najniższej lokacie wylądował w tym przypadku Miroslav Klose, a więc m.in. ikona kilku mundiali. Nieco wyżej uplasowali się kolejno Luis Suarez, Zlatan Ibrahimović, Karim Benzema i Didier Drogba.

Robert Lewandowski znalazł się idealnie w środku stawki - na miejscu piątym. "Porażka Blackburn Rovers była szansą dla Borussii Dortmund, ponieważ Lewandowski pomógł drużynie Jurgena Kloppa zdobyć tytuły mistrzowskie Bundesligi, a następnie sięgnął z Bayernem po osiem mistrzostw i puchar Ligi Mistrzów, po czym zgarnął też dwa mistrzostwa Hiszpanii z Barceloną" - wymieniał w swoim artykule Alex Bysouth, odnosząc się m.in. do niedoszłych przenosin "RL9" do Anglii.

Ponad Lewandowskim znaleźli się Thierry Henry, Erling Haaland, Harry Kane i w końcu, na miejscu pierwszym, Ronaldo Nazario. Nie ulega wątpliwości, że taki układ może wzbudzić ogromne dyskusje wśród sympatyków futbolu, natomiast należy pamiętać, że padły tutaj mocno subiektywne oceny, a sama redakcja BBC Sport wskazała, że pod uwagę można brać w takim przypadku szereg różnych aspektów, zachęcając zresztą czytelników do własnego szeregowania gwiazdorów.

No i pozostaje tu też sprawa pewnych szczególnych sentymentów - bo gdyby ranking powstał w Polsce, to awans "Lewego" kosztem np. Haalanda czy Kane'a mógłby wcale nie dziwić...

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

BORIS HORVAT/AFP AFP

Harry Kane i Robert Lewandowski Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Real Madryt CF - Getafe CF. Gol Satriano. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports