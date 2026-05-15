Robert Lewandowski podpisał umowę z FC Barcelona latem 2022 roku. Polak przeszedł do klubu z Katalonii za kwotę 45 milionów euro plus bonusy. "Lewy" związał się z "Blaugraną" czteroletnią umową. Ta wygasa już za kilkadziesiąt dni i obecnie wszystko nakazuje myśleć, że nie zostanie przedłużona.

Wobec tego zdaje się już prawie pewne, że Lewandowski drugi raz w swojej karierze opuści klub po dokładnie czterech sezonach grania i zrobi to, odchodząc z kartą na ręku. Tak było w 2014 roku, gdy zamienił Borussię Dortmund na Bayern Monachium, choć wyborów miał więcej.

Lewandowski przed ważną decyzją. Kucharski postawił warunek

Podobnie sytuacja kształtuje się także w tym przypadku. "Lewy" już od kilku miesięcy może swobodnie negocjować z wybranym klubem świata. Nie grożą mu za to żadne konsekwencje ze strony FIFA. Przez długi czas wydawało się, że zostanie w Barcelonie. Obecnie wszystko wskazuje na odejście.

Wedle wszelkich medialnych doniesień najbliżej zakontraktowania Lewandowskiego ma być saudyjskie Al-Hilal, gdzie kapitan reprezentacji Polski bez wątpienia będzie mógł liczyć na bajońską pensję. W klubie z Rijadu główną gwiazdą od minionej zimy jest legendarny Karim Benzema.

Postać Francuza pokrzyżowała Lewandowskiemu plany nie raz w Lidze Mistrzów, ale także w kwestii transferu. Mowa oczywiście o wymarzonych przenosinach Polaka do Realu Madryt. Wchodzący na piłkarskie szczyty Lewandowski marzył o podpisaniu umowy z "Królewskimi", gdy kończył się jego kontrakt z BVB.

Wówczas jednak do tego nie doszło właśnie przez Benzemę. O szczegółach kilka lat temu opowiedział dawny agent "Lewego" Cezary Kucharski. - Można powiedzieć, że ja dałem ciała, że nie poszedł do Realu. On sam, jego otoczenie, kumple, wszyscy chcieli, żeby przeszedł do Realu - zdradził w rozmowie na kanale "Po Gwizdku".

Kucharski przekazał, że przyczyną rezygnacji z tego ruchu był właśnie Benzema, a bardziej jego pozycja w Madrycie. - Z takiej pozycji, jaką miał w Borussii, musiał iść do innego klubu na pozycję napastnika numer jeden, a nie numer dwa, tak jak go chciał Real. Miał być zmiennikiem Benzemy. Ja uważałem, że musi iść do klubu, w którym będzie numerem jeden - wyjaśnił Kucharski.

Ostatecznie Lewandowski przeszedł do Bayernu, gdzie napisał piękną historię, wygrywając wszystkie możliwe tytuły. Benzema to samo zrobił z Realem Madryt, koronując swoją wybitną karierę Złotą Piłką w 2022 roku. Wiele wskazuje na to, że po ponad dekadzie panowie faktycznie spotkają się w jednym klubie.

Robert Lewandowski ANDER GILLENEA AFP

Robert Lewandowski Newspix Newspix.pl

Karim Benzema Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Paulina Damaske: Gdy zaczyna się sezon reprezentacyjny, klubowe zdobycze schodzą na bok Polsat Sport