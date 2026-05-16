Wszystko zależało od Roberta Lewandowskiego. Ale on nie chciał tylko "być piłkarzem Barcelony"

Robert Lewandowski przez lata zapracował na rzadki status w świecie piłki - w chwili, gdy wielu zawodników w kwestii przedłużania kontraktów jest zdanych na łaskę lub niełaskę ich pracodawców, Polak po prostu otrzymałby ofertę, gdyby tylko wyszedł z taką komunikacją. Od dłuższego czasu dało się jednak wyczuć, że ten mariaż się wypala, a cele obu stron są rozbieżne. Lewandowski nie jest piłkarzem, który zadowoliłby się podobną rolą, jaką w Realu Madryt odgrywał Jerzy Dudek - on szukał punktu zaczepienia, który pozwoliłby mu uwierzyć, że będzie pełnił istotną rolę w kolejnym sezonie. Stąd sobotnia rozmowa z Hansim Flickiem. Gdyby poszła po jego myśli, a Niemiec powiedział, że bardzo na niego liczy, sprawa skończyłaby się zupełnie innym finałem. Lewandowski zgłosiłoby chęć zostania, Barcelona przygotowałaby propozycję opiewająca na 20-30 procent wysokości obecnego kontraktu, a negocjacje w sprawie kolejnej umowy oficjalnie by ruszyły. Lewandowski nie był jednak w stanie zaakceptować tego, co oferował mu Flick.

Hansi Flick nie zaskoczył w rozmowie

Z otoczenia Lewandowskiego dało się jeszcze w tym tygodniu usłyszeć, że choć szansa na jego pozostanie w klubie jest niewielka, wciąż się tli. Brak (do dziś) ogłoszenia, że mecz z Betisem będzie pożegnaniem z Camp Nou, był najlepszym dowodem, że tak naprawdę to, czy "Lewy" otrzyma propozycję od Barcy, było zależne głównie od jego woli. Nie czuł rozczarowania brakiem takiej oferty, bo czuł, że ją otrzyma, gdy tylko jasno wyrazi wolę pozostania. Tylko właśnie - "pozostanie" go nie zadowalało.

Postawa trenera nie jest tutaj niespodzianką - coraz starszy Lewandowski nie zatracił wielu atutów w polu karnym, gdy już miał tam piłkę, jednak Niemiec oczekiwał znacznie więcej, głównie pod kątem pressingu. Natury się nie oszuka - polski napastnik z czasem zapewne by się oddalał od wymagań swojego przełożonego, zamiast je spełniać. Na liczbach było to już widoczne w tym sezonie, gdy zestawiało się Lewandowskiego z Ferranem Torresem. W trakcie rozgrywek zwracaliśmy na to uwagę w Interii.

"Porównując dane Polaka i Hiszpana, że Torres osiągnął w fazie ligowej znacznie wyższą prędkość maksymalną (33,7 km/h przy 31,7 km/h Lewandowskiego). Tylko ~10% innych napastników w całych rozgrywkach biegało szybciej od 25-latka, podczas gdy od kapitana naszej kadry - aż 62%. Hiszpan biega nie tylko szybciej, ale także znacząco więcej. Przy rozegranych 246 minutach pokonał łączny dystans 27,8 km (z czego 17,6 km biegiem), podczas gdy Polak grał w Lidze Mistrzów wyraźnie częściej (420 minut), a przebiegł… mniej (17,4 km przy łącznym dystansie 26,4 km). Robert Lewandowski w sprincie zaliczył 334 m (18 sprintów), a Torres ponad trzykrotnie więcej (1,1 km, 47 sprintów)". To były dane z końcówki stycznia, a trend został utrzymany do końca sezonu. Mało tego - zaczął być jeszcze bardziej wyraźny, czego skutkiem było przegranie rywalizacji z Torresem także w Lidze Mistrzów - arenie, gdzie do wiosennych meczów Polak mógł liczyć na więcej występów od swojego młodszego kolegi.

Mówiąc wprost: Flick już nie chciał Lewandowskiego i jakkolwiek subtelnie przedstawił mu tę informację w bezpośredniej rozmowie, wniosek był jasny. Problem polegał też na tym, że kiedy Robert Lewandowski wpadał w słabą formę, to na tym etapie kariery była ona widoczna aż nadto. Widać to po pojedynkach fizycznych, piłka się go nie słucha, nie zagrywa jej w odpowiednim tempie i zwyczajnie czasami grę zwalniał. To jest naturalna kolej rzeczy, która wynika z wieku. Robert Lewandowski czuł, że jest w stanie dawać Barcelonie jeszcze na tyle dużo, by zostać. Ale nie czuł tego Flick.

Lewandowski odchodzi w pelerynie superbohatera

Nie zmienia to faktu, że Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony w pelerynie superbohatera. Nie jest jej w stanie zerwać ani Flick, ani mijający czas. W chwili, gdy trafiał do Barcelony, klub przeżywał jeden z trudniejszych okresów w ostatnich dekadach. Z Lewandowskim zaczęła spełniać marzenia o powrocie na szczyt. Polak był przez lata wzorem na boisku, gdzie potrafił przebić wyczyny wielu dawnych gwiazd - z Ronaldinho na czele, którego wyprzedził pod kątem strzelonych bramek dla Blaugrany - oraz poza nim. Joan Laporta nie mógł się nachwalić, ile dobrego Lewandowski robi w szatni, jak w kwestii budowania mentalności zwycięzców podciąga młodych piłkarzy.

Barcelona na pożegnanie napisała, że Lewandowski przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Trudno lepiej spuentować ostatnie cztery lata. Przecież nikt Polaka nie będzie winić, że mając 38 lat nie jest już młodzieżowcem. Zasłużył bardziej na podziw, ile był w stanie dać po transferze w wieku 34 lat.

