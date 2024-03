Po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej piłkarze wrócili do klubów, by przygotowywać się do czekających ich już w ten weekend meczów ligowych. Nie inaczej było w przypadku Roberta Lewandowskiego, który jeszcze we wtorek świętował awans z reprezentacją Polski na Euro 2024, przypieczętowany barażowym zwycięstwem z Walią w Cardiff.