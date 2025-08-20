W sierpniu Robert Lewandowski nabawił się urazu mięśniowego, który - według pierwotnych doniesień - mógł go pozbawić możliwości gry w pierwszej fazie sezonu La Ligi, a nawet wykluczyć z wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski. Późniejsze doniesienia były już znacznie bardziej korzystne i mówiły, że najlepszy strzelec Barcelony w poprzednich rozgrywkach La Ligi, powinien być gotowy na spotkanie 2. kolejki przeciwko Levante. Aktualnie już wiemy, że nie ma najmniejszego zagrożenia dla możliwości występu Polaka przeciwko ekipie z Walencji.

Jednocześnie można się zastanawiać, czy Hansi Flick skorzysta z usług Roberta Lewandowskiego już od 1. minuty. Hiszpańskie media w ostatnim czasie donosiły o słowach niemieckiego trenera, który miał ogłosić, że rywalizacja o pozycję pierwszego napastnika startuje od zera. Ani Robert Lewandowski, ani Ferran Torres nie mogą być pewni miejsca w podstawowej jedenastce. Jednocześnie te same media przypuszczają, że jeśli Polak będzie zdrowy, to on powinien wybiec na murawę przeciwko ekipie z Walencji. Nam udało się potwierdzić, że z jego zdrowiem wszystko jest w porządku i nie ma najmniejszego zagrożenia, by Flick nie miał go do dyspozycji.

Dobry okres przygotowawczy

Dla Polaka mecz przeciwko Levante - jeśli faktycznie zagra - będzie powrotem na boisko po blisko miesiącu przerwy. Ostatni raz Robert Lewandowski grał w towarzyskim spotkaniu przeciwko koreańskiemu Daegu. Strzelił w nim bramkę, a Barcelona wygrała 5:0. Trafił również do siatki pod koniec lipca, gdy jego zespół pokonał FC Seoul 7:3. W starciu z japońskim Kobe (3:1) zaliczył asystę. Po serii tych meczów ze względu na uraz musiał odpuścić granie przeciwko Como (5:0) oraz na inaugurację La Liga na Majorce (3:0). W pierwszym z tych spotkań Ferran Torres zaliczył asystę, w drugim strzelił jedną z bramek.

Robert Lewandowski ATSUSHI TOKUMARU/Aflo Images/East News East News

Robert Lewandowski ANDER GILLENEA AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News