W niedawnej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Robert Lewandowski wyznał, że zarządzanie jego minutami na boisku przez Hansiego Flicka sprawiło, że na tym etapie sezonu Polak już dawno nie czuł się tak wypoczęty.

Zachowane siły przydadzą mu się właśnie teraz. Ferran Torres, czyli jego rywal w walce o miejsce w składzie wypadł z kontuzją, więc Robert Lewandowski będzie mógł liczyć na większą liczbę minut spędzonych na boisku. Przynajmniej w tym czasie.

Jeśli Robert Lewandowski dobrze wykorzysta te mecze, może przekonać do siebie władze Barcelony.

Barcelona stawia dwa warunki Lewandowskiemu. Teraz "piłka" po stronie Polaka

Teraz kataloński Sport informuje, że władze klubu podjęły już decyzję ws. Polaka i teraz "piłka" jest po jego stronie.

Według Davida Bernabéu FC Barcelona jest chętna, aby przedłużyć umowę z Robertem Lewandowskim, ale pod dwoma warunkami:

Robert Lewandowski musiałby zgodzić się na pełnienie mniej istotnej roli w drużynie

Polski napastnik musiałby przyjąć obniżkę swoich zarobków o aż 50%

Jeśli Robertowi Lewandowskiemu będzie bardzo zależeć na pozostaniu w FC Barcelona, może zgodzić się na obniżkę pensji i nadal cieszyć się grą dla tego klubu.

Jeśli jednak uzna, że może odejść, aby spróbować swoich sił w innej lidze, również będzie mógł podjąć taką decyzję. Jego definitywne odejście byłyby dla Barcelony stratą sportową, ale równoczesniej dużą ulgą dla jej budżetu przeznaczonego na pensję piłkarzy.

Obecnie Lewandowski zarabia 26 milionów euro brutto. Obniżka tych zarobków o połowę oznaczałaby więc dość pokaźną stratę. Reakcja obozu polskiego napastnika na tę propozycję początkowo miała być negatywna. W tym momencie nie ma zgody na to, aby apanaże zawodnika zmalały aż tak drastycznie.

FC Barcelona bardzo wysoko ceni sobie Roberta Lewandowskiego jako piłkarza oraz człowieka. Polak wprowadził do klubu wielki profesjonalizm i jest wzorem dla młodych zawodników. Zmienił ich mentalność. Poza tym wciąż jest w stanie zagwarantować drużynie sporą ilość goli.

Klub jednak wciąż znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie pozwolić sobie na to, aby płacić tak wysoką pensję zawodnikowi pełniącemu drugoplanową rolę w zespole. Wspólna przyszłość Lewandowskiego i FC Barcelona teraz będzie zależeć od decyzji Polaka i jego środowiska.

