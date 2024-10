FC Barcelona wraca do gry po kilkunastu dniach przerwy na spotkania reprezentacji i już musi odpowiedzieć, bo Real Madryt w sobotni wieczór w Vigo pokonał tamtejszą Celtę. Z polskiej perspektywy oczywiście trwało wyczekiwanie na debiut Wojciecha Szczęsnego, ale Hansi Flick słowa dotrzymał i posadził go na ławce w meczu 10. kolejki La Liga przeciwko Sevilli. Mówiło się także o problemach Roberta Lewandowskiego, ale te poważne nie były i "Lewy" zacznie w wyjściowym składzie. A to dla niego kapitalna wiadomość. Jeśli Polak dwukrotnie pokona bramkarza rywali, to napisze historię.