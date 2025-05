Wszystko jasne, nie czekali do końca sezonu. Lewandowski i Szczęsny mają się szykować

Do zakończenia sezonu w Primera Division pozostała już tylko jednak kolejka - natomiast to, co najważniejsze, jest wiadome - mistrzem Hiszpanii została FC Barcelona, a układ sił za jej plecami również jest oczywisty. Tym samym poznaliśmy też uczestników kolejnej edycji Superpucharu Hiszpanii oraz drabinkę tego (mini)turnieju - i oczywiście szykują się tu hity wielkiej wagi, choć na ten potencjalnie największy trzeba będzie poczekać w jednym ze scenariuszy aż do finału.