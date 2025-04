Wszystko jasne. Flick zdecydował ws. Szczęsnego i Lewandowskiego, maraton trwa

Robert Lewandowski i spółka jeszcze do niedawna pozostawali niepokonani w 2025 roku . Dobra passa zdawała się nie mieć końca, aż wreszcie ścianą nie do przejścia okazała się Borussia Dortmund. Zespół zza naszej zachodniej granicy doskonale wykorzystał własne ściany, zadając podopiecznym Hansiego Flicka pierwszą porażkę od ponad czterech miesięcy. Rzut karny niestety sprokurował Wojciech Szczęsny. "Lewy" zaś nie strzelił choćby jednej bramki. Efekt? 1:3 na tablicy wyników.

Hiszpański zespół do ojczyzny nie wracał załamany. Wystarczająca była zaliczka z domowego spotkania, dzięki czemu niebawem FC Barcelona powalczy z Interem Mediolan o finał Ligi Mistrzów. Nie oznacza to jednak, że wewnątrz ekipy nie pojawiła się złość. Na działaczy z Półwyspu Iberyjskiego zirytował się choćby Hansi Flick, który ma dosyć maratonu w wykonaniu swoich podopiecznych. Co najgorsze, wciąż on trwa i sytuacja nie zmieni się prawdopodobnie już do końca obecnie trwającej kampanii.