Wszystko dokładnie przeliczone... Lewandowski może już mrozić szampana!

Z wyliczeń OptaAnalyst wynika, że sytuacja w większości lig TOP 5 jest już dość przejrzysta. Szampana do zamrażarki może powoli wkładać Robert Lewandowski. Po ostatniej kolejce przewaga Barcelony nad Realem Madryt zwiększyła się do ośmiu punktów, a do tego wiosenne El Clasico zostanie rozegrane na Spotify Camp Nou.