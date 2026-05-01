Ostatnio sporo dzieje się wokół Lewandowskiego i marketingu w kontekście Barcelony. Stał się on jednym z bohaterów kampanii reklamowej gry E-Football, w której połączono elementy zarówno piłkarskie, jak i te związane ze słynnym anime "Naruto". Lewandowski został zestawiony z jednym z najbardziej lubianych bohaterów serii, Kakashim Hatake.

Robert Lewandowski przed El Clasico

Wielkimi krokami zbliża się El Clasico. Poprzedni raz FC Barcelona i Real Madryt spotkały się na początku stycznia w finale Superpucharu Hiszpanii. Wtedy górą byli podopieczni Hansiego Flicka. Robert Lewandowski strzelił wówczas gola z rzutu karnego, dając na krótko swojemu zespołowi prowadzenie w pierwszej połowie.

Nie wiadomo, czy Polak wyjdzie od pierwszej minuty w nadchodzącym już 10 maja meczu ligowym. FC Barcelona prowadzi w tabeli La Liga i ma 11 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. Co jednak ciekawe, Katalończycy mają szansę na to, by ogłosić się mistrzami już po nadchodzącej w ten weekend kolejce - muszą zwiększyć swoją przewagę nad Realem o dwa punkty. Póki co wciąż są to jednak jedynie matematyczne wyliczenia.

Robert Lewandowski pokazał się w nowym trykocie

Specjalnie na El Clasico Robert Lewandowski i jego koledzy wystąpią w nowych koszulkach, na których pojawiła się grafika autorstwa 23-letniej wokalistki z USA, Olivii Rodrigo. Przygotowano też okolicznościowe szaliki i czarne koszulki.

W nowej koszulce pokazał się też sam Lewandowski. Od razu wzbudził zainteresowanie fanów. Na zdjęcie zareagowało po trzech godzinach od jego zamieszczenia ponad 160 tys. osób i widać było, że liczba fanów, którym spodobał się Lewandowski w nowej koszulce tylko rosła.

