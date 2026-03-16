Wszystkie oczy na Lewandowskiego. Decydujący moment. Komunikat jest już gotowy

Robert Lewandowski na arenach Ligi Mistrzów zdobył do tej pory 107 bramek. W bieżącej edycji wpisał się na listę strzelców tylko dwukrotnie. Ale każde z tych trafień miało niebagatelny ciężar gatunkowy.

Kiedy 21 stycznia, jeszcze w fazie ligowej, pokonał bramkarza Slavii Praga (wyjazdowa wygrana Barcelony 4:2), miał na rozkładzie 39 zespołów, którym w elitarnych rozgrywkach aplikował przynajmniej jedna bramkę. Poprawił w ten sposób wynik samego Cristiano Ronaldo.

Ale już tydzień później miało się okazać, że Polak z marszu atakuje rekord Lionela Messiego.

Robert Lewandowski krok od historycznego wyczynu w LM. Jeden gol i stanie się samodzielnym rekordzistą

Tydzień po zwycięstwie nad Slavią, w ostatniej kolejce fazy zasadniczej, "Duma Katalonii" mierzyła się u siebie z FC Kopenhaga. Gospodarze wygrali gładko 4:1 i zapewnili sobie awans do 1/8 finału. "Lewy" otworzył wynik spotkania.

Tym trafieniem 37-letni snajper we wspomnianym wyżej zestawieniu zrównał się z Messim. Dzisiaj obaj mogą się pochwalić 40 drużynami, którym strzelali gole w LM. Kolejna "dziewicza" bramka uczyni z polskiego napastnika samodzielnego rekordzistę.

Lewandowski mógł osiągnąć cel już przed tygodniem. Zagrał wtedy od pierwszej minuty na obiekcie Newcastle, którego nie zamieścił jeszcze na liście "ofiar". Mimo że przebywał na murawie 70 minut, nie zdołał wpisać się na listę strzelców.

Kolejna szansa nadarzy się w środowy wieczór, jeśli tylko Hansi Flick nie przetrzyma Polaka przez całe spotkanie na ławce rezerwowych. Pierwsze starcie zakończyło się rezultatem 1:1. Rewanż zapowiada się ekscytująco.

Futbolowi kronikarze komunikat o rekordzie "Lewego" mają już gotowy. Wpadnie do sieci najdalej kilka sekund po golu, na który czekamy.

