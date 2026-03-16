Wszystkie oczy na Lewandowskiego. Decydujący moment. Komunikat jest już gotowy

Łukasz Żurek

Strzeleckimi rekordami Roberta Lewandowskiego już dziś można by obdzielić cały tabun zawodowych piłkarzy. Ale mimo 37 lat na karku w tej kwestii Polak nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Kolejnego historycznego wyczynu może dokonać w środowy wieczór. Jeśli pokona bramkarza Newcastle w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, stanie się samodzielnym liderem klasyfikacji, którą do tej pory otwierał Lionel Messi.

Robert Lewandowski w pomarańczowej koszulce FC Barcelony z opaską ochronną na twarzy podczas meczu
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski na arenach Ligi Mistrzów zdobył do tej pory 107 bramek. W bieżącej edycji wpisał się na listę strzelców tylko dwukrotnie. Ale każde z tych trafień miało niebagatelny ciężar gatunkowy.

Kiedy 21 stycznia, jeszcze w fazie ligowej, pokonał bramkarza Slavii Praga (wyjazdowa wygrana Barcelony 4:2), miał na rozkładzie 39 zespołów, którym w elitarnych rozgrywkach aplikował przynajmniej jedna bramkę. Poprawił w ten sposób wynik samego Cristiano Ronaldo.

Ale już tydzień później miało się okazać, że Polak z marszu atakuje rekord Lionela Messiego.

Zaproponowali dwa lata umowy, teraz padło ultimatum. Uprzedzili Lewandowskiego

Robert Lewandowski krok od historycznego wyczynu w LM. Jeden gol i stanie się samodzielnym rekordzistą

Tydzień po zwycięstwie nad Slavią, w ostatniej kolejce fazy zasadniczej, "Duma Katalonii" mierzyła się u siebie z FC Kopenhaga. Gospodarze wygrali gładko 4:1 i zapewnili sobie awans do 1/8 finału. "Lewy" otworzył wynik spotkania.

Tym trafieniem 37-letni snajper we wspomnianym wyżej zestawieniu zrównał się z Messim. Dzisiaj obaj mogą się pochwalić 40 drużynami, którym strzelali gole w LM. Kolejna "dziewicza" bramka uczyni z polskiego napastnika samodzielnego rekordzistę.

Zobacz również:

Konrad Forenc, bramkarz Podbeskidzia Bielsko-Biała
Piłka nożna

Mroczne podejrzenia wobec polskiego bramkarza. Jest nagranie. PZPN już działa

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Lewandowski mógł osiągnąć cel już przed tygodniem. Zagrał wtedy od pierwszej minuty na obiekcie Newcastle, którego nie zamieścił jeszcze na liście "ofiar". Mimo że przebywał na murawie 70 minut, nie zdołał wpisać się na listę strzelców.

    Kolejna szansa nadarzy się w środowy wieczór, jeśli tylko Hansi Flick nie przetrzyma Polaka przez całe spotkanie na ławce rezerwowych. Pierwsze starcie zakończyło się rezultatem 1:1. Rewanż zapowiada się ekscytująco.

    Futbolowi kronikarze komunikat o rekordzie "Lewego" mają już gotowy. Wpadnie do sieci najdalej kilka sekund po golu, na który czekamy.

    Zobacz również:

    Piłkarska reprezentacja Polski kobiet. Emilia Szymczak z numerem 13 na koszulce
    Piłka nożna

    Dramat Polki. Płyną wyrazy współczucia do Barcelony. "Bóg ma w tym swój plan"

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      DJB: Czy polskie kluby są gotowe na puchary? WIDEOPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja