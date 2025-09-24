Wszyscy widzieli, co zrobił Lewandowski. Brakuje słów. Wideo podbija sieć
Robert Lewandowski nie należy w tym sezonie do pierwszoplanowych postaci Barcelony. Niezmiennie jednak budzi zachwyt. Jeśli już trafia do siatki, to spektakularnie. Na koncie ma dwie ligowe bramki zdobyte w meczu z Valencią (6:0), obie przedniej urody. Ale gol zdobyty w trakcie środowego treningu to już artyzm w najczystszej postaci. Nagranie z fenomenalnymi "nożycami" Polaka szybko stało się w sieci hitem.
Robert Lewandowski nie może zaliczyć pierwszej fazy sezonu do udanych. Zaraz na starcie rozgrywek borykał się z kontuzją mięśniową. Kiedy wrócił do pełni sił, musiał się pogodzić z rolą zmiennika.
Dopiero w ostatniej kolejce La Liga zaliczył całe spotkanie. Wcześniej w trzech występach ligowych zgromadził ledwie 48 minut. Najlepiej wspomina końcowy kwadrans potyczki z Valencią.
Lewandowski zachwycił kolegów. Kosmiczne "nożyce" i kapitulacja Szczęsnego
Barcelona wygrała z "Nietoperzami" 6:0. Końcowy rezultat dwoma ciosami ustalił "Lewy". Oba jego trafienia były przedniej marki. Najpierw piłka przed przekroczeniem linii bramkowej odbiła się jeszcze od poprzeczki, potem wpadła do siatki po precyzyjnym lobie.
W nagrodę Polak otrzymał szansę gry od pierwszej minuty w dwóch kolejnych konfrontacjach - z Newcastle w Lidze Mistrzów i z Getafe na krajowym gruncie. W obu występach zawiódł, mimo że przebywał na murawie w sumie przez ponad dwie i pół godziny.
Środowy trening "Blaugrany" udowodnił jednak, że Lewandowski nie zamierza się godzić z rolą rezerwowego. Po centrze Julesa Kounde polski snajper fantastycznie złożył się do uderzenia "nożycami". Po strzale z 11 metrów stojący między słupkami Wojciech Szczęsny mógł tylko zagwizdać z zachwytu.
Część obserwujących akcję zawodników tylko złapała się za głowę. Ferran Torres, konkurent Polaka do miejsca w wyjściowej jedenastce, od razu zaczął bić brawo. Nagranie z tą sytuacją szybko stało się w sieci viralem.
W czwartkowy wieczór "Duma Katalonii" zagra o ligowe punkty z Realem Oviedo na jego terenie. Jeśli zgarnie pełną pulę, umocni się na pozycji wicelidera. Stratę do otwierającego tabelę Realu Madryt zniweluje do dwóch punktów.