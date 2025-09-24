Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wszyscy widzieli, co zrobił Lewandowski. Brakuje słów. Wideo podbija sieć

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Robert Lewandowski nie należy w tym sezonie do pierwszoplanowych postaci Barcelony. Niezmiennie jednak budzi zachwyt. Jeśli już trafia do siatki, to spektakularnie. Na koncie ma dwie ligowe bramki zdobyte w meczu z Valencią (6:0), obie przedniej urody. Ale gol zdobyty w trakcie środowego treningu to już artyzm w najczystszej postaci. Nagranie z fenomenalnymi "nożycami" Polaka szybko stało się w sieci hitem.

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski LLUIS GENEAFP

Robert Lewandowski nie może zaliczyć pierwszej fazy sezonu do udanych. Zaraz na starcie rozgrywek borykał się z kontuzją mięśniową. Kiedy wrócił do pełni sił, musiał się pogodzić z rolą zmiennika.

Dopiero w ostatniej kolejce La Liga zaliczył całe spotkanie. Wcześniej w trzech występach ligowych zgromadził ledwie 48 minut. Najlepiej wspomina końcowy kwadrans potyczki z Valencią.

Lewandowski zachwycił kolegów. Kosmiczne "nożyce" i kapitulacja Szczęsnego

Barcelona wygrała z "Nietoperzami" 6:0. Końcowy rezultat dwoma ciosami ustalił "Lewy". Oba jego trafienia były przedniej marki. Najpierw piłka przed przekroczeniem linii bramkowej odbiła się jeszcze od poprzeczki, potem wpadła do siatki po precyzyjnym lobie.

W nagrodę Polak otrzymał szansę gry od pierwszej minuty w dwóch kolejnych konfrontacjach - z Newcastle w Lidze Mistrzów i z Getafe na krajowym gruncie. W obu występach zawiódł, mimo że przebywał na murawie w sumie przez ponad dwie i pół godziny.

Robert Lewandowski
La Liga

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Środowy trening "Blaugrany" udowodnił jednak, że Lewandowski nie zamierza się godzić z rolą rezerwowego. Po centrze Julesa Kounde polski snajper fantastycznie złożył się do uderzenia "nożycami". Po strzale z 11 metrów stojący między słupkami Wojciech Szczęsny mógł tylko zagwizdać z zachwytu.

    Część obserwujących akcję zawodników tylko złapała się za głowę. Ferran Torres, konkurent Polaka do miejsca w wyjściowej jedenastce, od razu zaczął bić brawo. Nagranie z tą sytuacją szybko stało się w sieci viralem.

    W czwartkowy wieczór "Duma Katalonii" zagra o ligowe punkty z Realem Oviedo na jego terenie. Jeśli zgarnie pełną pulę, umocni się na pozycji wicelidera. Stratę do otwierającego tabelę Realu Madryt zniweluje do dwóch punktów.

    Robert Lewandowski zaliczył 90 minut w wygranym 3:0 meczu z Getafe CF
    La Liga

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Piłkarz drużyny FC Barcelona w koszulce z numerem 9 z nazwiskiem Lewandowski klęczy na murawie podczas meczu, obok znajduje się inny zawodnik w stroju tego samego zespołu z numerem 7
      Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLEAFP
      Piłkarz w granatowo-bordo koszulce z nazwiskiem 'Lewandowski' oraz numerem 9 na plecach, świętuje sukces na boisku, wyciągając ramię i wskazując palcem kierunek, z wyraźnym tłumem w tle.
      Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
      Piłkarz w stroju FC Barcelony unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu, na tle stadionu i kamery transmisyjnej, z wyraźnie widocznym logo sponsora na koszulce.
      Robert LewandowskiMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

