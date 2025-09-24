Wszyscy widzieli, co zrobił Lewandowski. Brakuje słów. Wideo podbija sieć

Robert Lewandowski nie może zaliczyć pierwszej fazy sezonu do udanych. Zaraz na starcie rozgrywek borykał się z kontuzją mięśniową. Kiedy wrócił do pełni sił, musiał się pogodzić z rolą zmiennika.

Dopiero w ostatniej kolejce La Liga zaliczył całe spotkanie. Wcześniej w trzech występach ligowych zgromadził ledwie 48 minut. Najlepiej wspomina końcowy kwadrans potyczki z Valencią.

Lewandowski zachwycił kolegów. Kosmiczne "nożyce" i kapitulacja Szczęsnego

Barcelona wygrała z "Nietoperzami" 6:0. Końcowy rezultat dwoma ciosami ustalił "Lewy". Oba jego trafienia były przedniej marki. Najpierw piłka przed przekroczeniem linii bramkowej odbiła się jeszcze od poprzeczki, potem wpadła do siatki po precyzyjnym lobie.

W nagrodę Polak otrzymał szansę gry od pierwszej minuty w dwóch kolejnych konfrontacjach - z Newcastle w Lidze Mistrzów i z Getafe na krajowym gruncie. W obu występach zawiódł, mimo że przebywał na murawie w sumie przez ponad dwie i pół godziny.

Środowy trening "Blaugrany" udowodnił jednak, że Lewandowski nie zamierza się godzić z rolą rezerwowego. Po centrze Julesa Kounde polski snajper fantastycznie złożył się do uderzenia "nożycami". Po strzale z 11 metrów stojący między słupkami Wojciech Szczęsny mógł tylko zagwizdać z zachwytu.

Część obserwujących akcję zawodników tylko złapała się za głowę. Ferran Torres, konkurent Polaka do miejsca w wyjściowej jedenastce, od razu zaczął bić brawo. Nagranie z tą sytuacją szybko stało się w sieci viralem.

W czwartkowy wieczór "Duma Katalonii" zagra o ligowe punkty z Realem Oviedo na jego terenie. Jeśli zgarnie pełną pulę, umocni się na pozycji wicelidera. Stratę do otwierającego tabelę Realu Madryt zniweluje do dwóch punktów.

Rozwiń

DJB: Złota Piłka: wyróżnienie dla Ewy Pajor! POLSAT GO

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP