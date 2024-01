Już w czwartek podopieczni trenera Xaviego Hernandeza będą mieli okazję, by poprawić swoje morale i zafundować swoim kibicom nieco radości, notując okazałe zwycięstwo. Ich rywalem w 1/8 finału Pucharu Króla będzie bowiem trzecioligowiec - drużyna Unionistas de Salamanca. Hiszpański trener zabrał głos przed tym spotkaniem podczas konferencji prasowej.

Musimy "zmienić chip". Po porażce w Superpucharze Hiszpanii potrzebne nam są dobre przeczucia. Jesteśmy faworytami. Piłkarze Unionistas pokazali już swoją siłę na własnym terenie. Wyeliminowali już wcześniej Sporting Gijon i Villarreal. To bardzo ciężko pracujący zespół. Analizowaliśmy ich. Czeka nas trudny mecz

Xavi Hernandez odejdzie z FC Barcelona? Hiszpan zabrał głos, postawił jeden warunek

Szkoleniowiec Roberta Lewandowskiego i spółki wypowiedział się także w sprawie wstrząsu, jaki stanowiłoby jego odejście z FC Barcelona . Temat ten przewijał się już w ostatnich dniach przez media na Półwyspie Iberyjskim. Ba, ruszyła już giełda nazwisk, na której znalazł się nieoczekiwany kandydat do zastąpienia Xaviego Hernandeza, o którym pisaliśmy TUTAJ . A co na temat swojego ewentualnego zwolnienia sądzi sam zainteresowany?

Nigdy nie będę problemem dla FC Barcelona. Przede wszystkim jestem "cule" i kocham ten klub. Nieważne, co się wydarzy. Jestem tu, aby dać coś od siebie i pomóc. Gdy mi powiedzą, że to już nic nie daje, odejdę, nie robiąc problemów

Dodał także: - Zawodnicy dodają mi otuchy , bo sezon trwa. Zostały trzy tytuły do wywalczenia. W finale Superpucharu nie graliśmy zbyt dobrze, ale trzeba poprawić swoje nastroje. Real jest tam, gdzie my byliśmy w zeszłym roku. Fani są podekscytowani. Kiedy widzą mnie na ulicy, podnoszą zaciśnięte pięści na znak zachęty. Nie widzę żadnego rozczarowania ze strony kibiców .

Po występie w Pucharze Króla, w niedzielę piłkarze FC Barcelona wrócą do walki o obronę tytułu mistrza Hiszpanii na boiskach La Liga. Sytuacja jest dla nich obecnie bardzo wymagająca. "Duma Katalonii" zajmuje bowiem obecnie dopiero czwarte miejsce w tabeli, tracąc osiem punktów do Girony i siedem do Realu Madryt.