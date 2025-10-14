Wstrząs w Barcelonie, Lewandowski już zastąpiony. Bez żadnych wątpliwości
FC Barcelona przeżywa naprawdę trudny moment sezonu 2025/2026 - "Duma Katalonii" nie tylko odnotowała ostatnio dwie porażki, ale zmaga się również obecnie z prawdziwą plagą kontuzji, które już niebawem wymuszą na Hansim Flicku pewną improwizację dotyczącą składu wyjściowego. Problem ten dotyczy m.in. Roberta Lewandowskiego, ale najwyraźniej akurat na "dziewiątkę" zastępstwo uda się znaleźć naprawdę szybko.
FC Barcelona nie ma za sobą najlepszego czasu - 1 października uległa ona bowiem PSG w Lidze Mistrzów 1:2 po straceniu kluczowej bramki w samej końcówce meczu, a wkrótce potem doznała też zdecydowanej (1:4) porażki z Sevillą w La Liga.
Jakby tego było mało, klub wpadł w spiralę niekończących się kontuzji. Oprócz wyłączonych z gry już wcześniej na wiele miesięcy Ter Stegena czy Gaviego barceloński "szpital" zasilili m.in. Joan Garcia, Dani Olmo, Raphinha, czy Robert Lewandowski.
To zaś sprawia, że w obliczu kolejnych wyzwań trener Hansi Flick ma nie lada orzech do zgryzienia w kontekście ustawiania wyjściowej jedenastki. Paląca jest zwłaszcza sprawa ofensywy, ale tutaj zdaje się rodzić już pewien konkretny koncept.
Lewandowski z kontuzją, Torres zdąży wrócić do grania? Flick staje przed ważnym wyborem
Na zbliżające się starcie z Gironą powinni być dostępni m.in. Lamine Yamal i Ferran Torres - i to właśnie drugi z panów zdaje się być bliski pierwszego składu. Dziennikarz "AS-a", Javi Miguel, zasugerował wprost, że to "El Tiburon" znajdzie się na szpicy zamiast "Lewego".
Kto będzie go wspierał ze skrzydeł? Tu również sprawa wydaje się prosta - na lewej flance będzie to Marcus Rashford, na prawej zaś Roony Bardghji, świeżo upieczony reprezentant seniorskiej kadry Szwecji. Taka formacja zdaje się być najbardziej naturalna, niemniej dyskomfort związany z brakiem "RL9" i kilku innych graczy pozostanie duży.
FC Barcelona - Girona: Podopieczni Flick spróbują powrócić na zwycięską ścieżkę
Starcie z Gironą - obecnie ekipą ze strefy spadkowej Primera Division - odbędzie się 18 października o godz. 16.15. Zapraszamy do śledzenia tego spotkania w Eleven Sports 1 oraz w relacji tekstowej na żywo dostępnej w Interii Sport.