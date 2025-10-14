Wstrząs w Barcelonie, Lewandowski już zastąpiony. Bez żadnych wątpliwości

FC Barcelona nie ma za sobą najlepszego czasu - 1 października uległa ona bowiem PSG w Lidze Mistrzów 1:2 po straceniu kluczowej bramki w samej końcówce meczu, a wkrótce potem doznała też zdecydowanej (1:4) porażki z Sevillą w La Liga.

Jakby tego było mało, klub wpadł w spiralę niekończących się kontuzji. Oprócz wyłączonych z gry już wcześniej na wiele miesięcy Ter Stegena czy Gaviego barceloński "szpital" zasilili m.in. Joan Garcia, Dani Olmo, Raphinha, czy Robert Lewandowski.

To zaś sprawia, że w obliczu kolejnych wyzwań trener Hansi Flick ma nie lada orzech do zgryzienia w kontekście ustawiania wyjściowej jedenastki. Paląca jest zwłaszcza sprawa ofensywy, ale tutaj zdaje się rodzić już pewien konkretny koncept.

Islandia - Francja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Lewandowski z kontuzją, Torres zdąży wrócić do grania? Flick staje przed ważnym wyborem

Na zbliżające się starcie z Gironą powinni być dostępni m.in. Lamine Yamal i Ferran Torres - i to właśnie drugi z panów zdaje się być bliski pierwszego składu. Dziennikarz "AS-a", Javi Miguel, zasugerował wprost, że to "El Tiburon" znajdzie się na szpicy zamiast "Lewego".

Kto będzie go wspierał ze skrzydeł? Tu również sprawa wydaje się prosta - na lewej flance będzie to Marcus Rashford, na prawej zaś Roony Bardghji, świeżo upieczony reprezentant seniorskiej kadry Szwecji. Taka formacja zdaje się być najbardziej naturalna, niemniej dyskomfort związany z brakiem "RL9" i kilku innych graczy pozostanie duży.

FC Barcelona - Girona: Podopieczni Flick spróbują powrócić na zwycięską ścieżkę

Starcie z Gironą - obecnie ekipą ze strefy spadkowej Primera Division - odbędzie się 18 października o godz. 16.15. Zapraszamy do śledzenia tego spotkania w Eleven Sports 1 oraz w relacji tekstowej na żywo dostępnej w Interii Sport.

Robert Lewandowski Beata Zawrzel/REPORTER East News

Ferran Torres (z prawej) wcieli się zapewne w FC Barcelona w rolę podstawowego numeru dziewięć pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

FC Barcelona. Na zdjęciu trener Hansi Flick oraz polski napastnik Robert Lewandowski AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News / Rex Features/East News Maciej Rogowski/SOPA Images/Shut East News