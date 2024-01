Wstrząs w Barcelonie, a tu takie wieści o Lewandowskim. Nie mają złudzeń

Nie milkną echa potężnego wstrząsu, do jakiego doszło w ekipie FC Barcelona. Po porażce z Villarrealem trener Xavi Hernandez ogłosił, że po zakończeniu bieżącego sezonu zwolni swoje stanowisko. Wielu piłkarzy - wedle medialnych przekazów - w tym Robert Lewandowski, przyjęło decyzję Hiszpana z rozgoryczeniem. Polak został jednak przy okazji wytknięty przez katalońskich dziennikarzy. Ci atakują go oskarżając o to, że to w głównej mierze przez jego słabą postawę Xavi był zmuszony do podjęcia tak radykalnych kroków.