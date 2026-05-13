Wspaniała decyzja Barcelony. Wszystko potwierdzone. Lewandowski numerem jeden

Strzeleckie statystyki Roberta Lewandowskiego nie potrzebują głębszej analizy. Do tej pory Polak rozegrał dla Barcelony w sumie 190 spotkań, zdobył w nich 119 bramek i zanotował 24 asysty. Redukując ten dorobek tylko do ligi krajowej, otrzymujemy 131 gier, 82 gole i 20 ostatnich podań.

Jak zauważa serwis WhoScored.com, od momentu debiutu "Lewego" w barwach katalońskiego klubu nie pojawił się w La Liga skuteczniejszy snajper. Polak zaliczył 0,63 trafienia na mecz. Dał słowo fanom "Blaugrany", że nie zawiedzie i słowa dotrzymał.

Lewandowski absolutnym hegemonem w La Liga. Odejdzie z Barcelony jako niedościgniony egzekutor

Dorobek ligowych konkurentów Lewandowskiego przedstawiamy w poście poniżej. Snajperska dominacja Polaka to najlepszy dowód, że Barcelona zrobiła przed czterema laty dobry interes. Jej prognozy dotyczące skuteczności weterana, w pełni się potwierdziły. A kwota 45 mln euro, zapłacona Bayernowi Monachium, zwróciła się z nawiązką.

Dzisiaj wartość rynkową "Lewego" szacuje się na 8 mln euro. Ale za to on sam bogatszy jest o trzy tytuły mistrza Hiszpanii, trzy krajowe Superpuchary i triumf w Copa del Rey. Już w debiutanckim sezonie po przeprowadzce do Katalonii sięgnął również po snajperskie berło La Liga - z 23 golami na koncie.

Wszystko wskazuje jednak na to, że dla blisko 38-letniego zawodnika to ostatnie chwile na Półwyspie Iberyjskim. Nikt go z Camp Nou nie przepędza, przedstawiono mu nawet propozycję nowej umowy. Ale jej warunki znamy - radykalna redukcja pensji i rola rezerwowego w najbliższym sezonie.

Na to Lewandowski nie może przystać. Nie chodzi o pieniądze, chodzi o jego aspiracje. Jest wciąż głodny gry i nie zmierza schodzić z pierwszej linii frontu.

Gdzie otworzy nowy rozdział kariery? W ostatnich dniach w rankingu spekulacji najwyżej stały akcje amerykańskiej MLS, zaraz potem - Serie A. Sytuacja jest jednak dynamiczna. Najnowszy trop prowadzi do Arabii Saudyjskiej. Szerzej na ten temat piszemy TUTAJ.

