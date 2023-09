Wskazali faworyta do Złotej Piłki. Co z Lewandowskim? Ależ wieści

Plebiscyt Złotej Piłki , choć w ostatnich latach szczególnie krytykowany, bez wątpienia dalej przyciąga uwagę wszystkich sympatyków futbolu z całego świata i nie traci przesadnie mocno na naprawdę sporym prestiżu. W jego poprzedniej edycji po wyróżnienie sięgnął Karim Benzema , przez lata podpora Realu Madryt , a obecnie gracz saudyjskiego Al-Ittihad. Nie ulega przy tym wątpliwości, że Francuz teraz ma raczej marne szansę, by zgarnąć drugą ZP z rzędu. Kto jednak mógłby zastąpić go na tym niezwykłym tronie?

Leo Messi faworytem do zgarnięcia Złotej Piłki. Wyprzedził Haalanda i Mbappe

Na szczycie tabeli znalazł się bowiem nie kto inny, jak Leo Messi, który jak dotychczas aż siedmiokrotnie zdobywał Złotą Piłkę - po raz ostatni w 2021 roku. Jak wskazano, poprowadzenie reprezentacji Argentyny do mistrzostwa świata w Katarze powinno wystarczyć aż nadto, by "La Pulga" został doceniony po raz kolejny. Jednocześnie stwierdzono, że to może być ostatnia taka nagroda patrząc na fakt, że Messi trafił poza Europę, do Interu Miami.