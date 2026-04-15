Wskazał najlepsze miejsce dla Lewandowskiego. A jednak. Decyzja o krok

W środowy wieczór Robert Lewandowski musiał przełknąć gorzką pigułkę. FC Barcelona z Polakiem w składzie wygrała 2:1 z Atletico Madryt, ale odpadła z Ligi Mistrzów na etapie ćwierćfinału. Nie można wykluczyć, że to było ostatnie spotkanie 37-latka w Lidze Mistrzów UEFA. Jego umowa w Barcelonie wygasa 30 czerwca i nie wiadomo czy zostanie przedłużona. Według doniesień hiszpańskich mediów ostateczna decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta do końca kwietnia.

Kluczowe dni dla Lewandowskiego. Wyjazd z Europy? "Najlepsze miejsce do życia"

Na temat przyszłości Lewandowskiego wypowiedział się Michał Listkiewicz. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej wskazał wprost kierunek, który powinien wybrać polski napastnik.

Myślę, że pogra jeszcze kilka lat. Podejrzewam, że wyjedzie do Stanów Zjednoczonych i tam będzie kontynuował karierę. To byłoby dla niego i jego rodziny najlepsze miejsce do życia

Listkiewicz wypowiedział się także na temat reprezentacyjnej przyszłości Lewandowskiego. - Robert jest pomnikową postacią w historii polskiego futbolu i uważam, że w reprezentacji powinien jeszcze grać co najmniej do mistrzostw Europy w 2028 roku. Powinien być tym, przy którym uczą się nasi młodsi piłkarze - podkreślił.

