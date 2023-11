Na osłodę "Lewemu" pozostały w tym roku występy w klubie. Po powrocie do Hiszpanii zawodnik udał się z żoną Anną na galę , gdzie miał przyjemność odebrać nagrodę Pichichi przyznawaną dla najlepszego strzela poprzedniego sezonu rozgrywek La Liga .

Robert Lewandowski oczarował kibiców. Tego się po nim nie spodziewali

Po tym wszystkim kapitan reprezentacji Polski zwrócił się do kibiców w mediach społecznościowych i podziękował im za wsparcie. "Jestem wdzięczny za otrzymanie Pichichi Trophy dla najlepszego strzelca w La Lidze! Ta podróż była pełna pasji, ciężkiej pracy i wsparcia moich kolegów z drużyny, trenerów i kibiców . Dziękuję, że byliście częścią tego niesamowitego osiągnięcia" - napisał zawodnik na Instagramie

Do wpisu zamieścił zdjęcia z trofeum i żoną Anną, która również wspomniała o wyróżnieniu męża w sieci. Co ciekawe, najwięcej po gali mówiło się o wywiadzie, którego udzielił Lewandowski. Zawodnik stanął przed kamerami i... zaczął mówić w języku hiszpańskim, co niewątpliwie zrobiło dużo wrażenie na kibicach FC Barcelony.