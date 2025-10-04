Wrze w Niemczech. Harry Kane się nie zatrzymuje. Rekord Lewandowskiego wisi na włosku

Robert Lewandowski odszedł z Bayernu Monachium latem 2022 roku. Niemiecki klub dostał za Polaka łącznie około 50 milionów euro. Połowę tej kwoty przeznaczył na sprowadzenie następcy "Lewego". Po sezonie 2022/2023 do klubu z Bawarii trafił bijący rekordy w Premier League Harry Kane. Niemiecki zespół za angielskiego snajpera zapłacił 95 milionów euro.

Z pewnością w klubie oczekiwali, że Kane dostarczy wiele goli, ale czy można było spodziewać się, że będzie on w stanie walczyć o pobicie najważniejszego rekordu Lewandowskiego? Patrząc na dorobek strzelecki z Premier League raczej nie, mimo że były to liczby wybitne. W swoim najlepszym sezonie na angielskich boiskach Kane strzelił bowiem 30 goli w 37 meczach. Lewandowski wywindował swój wynik na niewiarygodny poziom.

Harry Kane w pogoni za Lewandowskim. Kolejny krok do rekordu

Polak bowiem w sezonie 2020/2021 strzelił 41 goli w ledwie 29 spotkaniach Bundesligi, co daje średnią 1,4 gola strzelonego na mecz. Pierwszy sezon Kane'a w Bayernie pokazał jednak, że nie jest to dla niego misja niemożliwa. 36 goli w 32 meczach robiło wrażenie. Wówczas w pierwszych pięciu ligowych meczach strzelił siedem goli. Trwający sezon rozpoczął od 10 trafień w takiej liczbie spotkań i otwarcie przyznawał, że chce pobić rekord "Lewego".

Kolejny krok w tym kierunku wykonał w hicie szóstej kolejki Bundesligi. Bayern mierzył się na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt, a Kane grał oczywiście od początku. Na swojego gola musiał jednak chwilę poczekać. W 27. minucie Anglik dostał piłkę około dwadzieścia metrów od bramki gospodarzy i po ustawieniu jej do strzału kopnął w kierunku bramkarza, a futbolówka zatrzepotała w siatce.

To był jedyny gol Kane'a, a Bayern wygrał 3:0. Anglik tym samym po sześciu meczach tego sezonu Bundesligi ma dokładnie 11 bramek na koncie, co daje niewiarygodną średnią 1,8 gola strzelonego na mecz. Jeśli utrzymałby tempo i zagra we wszystkich spotkaniach ligowych, to zakończyłby sezon z dorobkiem ponad 60 goli strzelonych w lidze. Takich wyników nie osiągnęli nawet Cristiano Ronaldo czy Leo Messi. Portugalczyk najwięcej bramek w lidze strzelił w sezonie 2014/2015, gdy jego licznik zatrzymał się na 48 golach, z kolei Argentyńczyk w sezonie 2011/2012 strzelił o dwa gole więcej.

