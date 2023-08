Robert Lewandowski przełamał passę meczów bez gola i ustalił wynik spotkania z Villarrealem . FC Barcelona , dzięki zwycięstwie 4:3, zainkasowała trzy punkty, co na ten moment daje jej czwarte miejsce w tabeli La Ligi. Prowadzi Real Madryt , który jak na razie jako jedyny zanotował komplet zwycięstw.

Po ostatnim pojedynku głos zabrał Xavi Hernandez . Dostrzega fakt, że drużyna nie funkcjonuje tak, jakby życzyli sobie tego kibice. Spore pole do poprawy jest zwłaszcza w formacji defensywnej, choć i ofensywa pod batutą "Lewego" ma nad czym pracować .