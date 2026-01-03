Wrzawa w Barcelonie. Wszystko przez Lewandowskiego. Tak nazwali Polaka

Espanyol był w sobotni wieczór godnym derbowym rywalem dla FC Barcelona. Ba, gospodarze spokojnie mogliby prowadzić kilkoma bramkami, gdyby nie genialna postawa w bramce ich byłego gwiazdora Joana Garcii, który tym razem - kolejny już raz w tym sezonie - został bohaterem "Dumy Katalonii".

Wobec jego kapitalnych parad i udanych interwencji Marko Dmitrovicia tablica wyników przez długi czas wskazywała na bezbramkowy remis. Dlatego też trener Hansi Flick przeprowadził w 64. minucie potrójną zmianę. Zdjął z murawy Gerarda Martina, Ferrana Torresa i Raphinhę, a w ich miejsce oddelegował do gry Pedriego, Roberta Lewandowskiego oraz Daniego Olmo.

Ostatni z wymienionych w końcu zdołał przełamać niemoc Barcelony, zdobywając w 86. minucie piękną bramkę na 1:0. A potem - tuż przed upływem doliczonego czasu gry - swojej bramki doczekał się także niewidoczny wcześniej na murawie Robert Lewandowski. dzięki czemu FC Barcelona wygrała ostatecznie 2:0.

Polak miał sporo szczęścia, finalizując akcję przeprowadzoną przez Fermina Lopeza. Podciął bowiem piłkę nad bramkarzem w taki sposób, że ta odbiła się jeszcze od jego torsu, zanim zatrzepotała w siatce.

Robert Lewandowski z golem. Polak chwalony po meczu Espanyol - FC Barcelona

Dzięki swojej bramce - dziewiątej w tym sezonie La Liga, "Lewy" doczekał się pochlebnych opinii ze strony katalońskich mediów.

Człowiek demolka

Tamtejsza redakcja pochwaliła przy okazji 37-latka za jego skuteczność. - Wszedł na boisko, by wnieść do ataku więcej niż pozbawiony szczęścia Ferran Torres. Gdy tylko nadarzyła się dobra okazja, nie chybił - czytamy przy nazwisku kapitana naszej reprezentacji.

Także dziennikarze "Sportu" byli zadowoleni z postawy Roberta Lewandowskiego, pisząc o nim per "Goleador" i przyznając mu ocenę "8" w dziesięciostopniowej skali.

Podwyższył wynik na 2:0, dając Barcelonie spokój dzięki świetnemu podaniu Fermina, który zostawił go praktycznie w sytuacji sam na sam. To nie był jego najlepszy mecz, ale strzelił gola, a to jest to, czego się od niego oczekuje

