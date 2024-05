Wrócił temat transferu Lewandowskiego. To już się zdarzało

To z pewnością nie będzie spokojne lato dla Roberta Lewandowskiego. Co prawda kapitan reprezentacji Polski przedstawił swoje stanowisko w klarowny sposób, ale to jeszcze nie oznacza, że z jego zdaniem zgadzają się dyrektorzy FC Barcelona. Dobrze zorientowany dziennikarz radia Cadena COPE niedawno wrócił z informacjami, o których pierwotnie informował już w marcu. O usługi "Lewego" może niebawem powalczyć inny reprezentant La Ligi.